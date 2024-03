El nombre de Darinka Ramírez empezó a sonar fuerte en las páginas de espectáculos nacional luego que se revelara que es la madre de la última hija de Jefferson Farfán. Desde entonces, muchos han buscado hablar con ella, pero Ramírez ha preferido mantener su vida privada en reserva; sin embargo, ha dado escuetas declaraciones.

En un reciente informe del programa “Amor y Fuego” se puede ver a la joven Darinka Ramírez en una playa de Ancón junto a un grupo de amigas. Cuando las cámaras del programa la abordaron, ella prefirió dar breves declaraciones.

El reportero del programa conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre le preguntó a Darinka por su relación con la familia del exfutbolista Jefferson Farfán. Lejos de evitar la respuesta, dio una escueta declaración.

“(La relación con la familia) Muy bien, todo bien”, dijo Darinka. Luego, la joven aclaró que no respondería más preguntas, pues considera que la persona pública es el padre de su hija y no ella. “La persona pública es él (Jefferson Farfán). Es cosa privada (la relación)”, precisó.

Como se recuerda, hace algunas semanas el exfutbolista Jefferson Farfán reveló que tiene una hija de poco más de un año. El anuncio lo dio en el estreno de su podcast “Enfocados”, donde también presentó las primeras imágenes de Luana, su pequeña hija.

“Tuve una bendición más, hace un año y dos meses tuve una hija llamada Luana. Hermosa. Agradecido con la vida. He tratado de mantener en perfil bajo porque no quería exponer a mi hija, como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos y, bueno, estoy muy feliz, mi familia y la mamá de mi hija también. Agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado. Espero que pronto la conozcan”, declaró Farfán.