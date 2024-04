Ethel Pozo ha trasladado su enojo a las redes sociales. La hija de Gisela Valcárcel nuevamente está en boca de todos, esta vez por enojarse con su compañera de canal, Natalie Vértiz. ¿Qué pasó?

La conductora de televisión salió este lunes furiosa a responderle a la modelo. Ella no se guardó nada y hasta reveló que ha ‘roto palitos’ con Yaco Eskenazi. “En 6 años de amistad jamás tuvimos problemas, hasta que ella habla”, sentenció frente a las cámaras.

Pero su indignación no quedó ahí. El portal Instarándula publicó las imágenes de un chat donde se ve que Ethel Pozo ‘cuadra’ a una usuaria que empatizó con Natalie Vértiz . En su descargo, la hija de Gisela Valcárcel dijo que la influencer no es una verdadera amiga y recalcó que todo lo mencionado es mentira.

“Respeto tu apoyo, Karina, pero yo no apoyo mentiras. Y mintió en todo. Eso no es de ‘amigas’, yo no le hice nada. Y de pronto raja de mí. No hay derecho”, se lee en la cuenta de Instagram de Samuel Suárez.

Otra usuaria también expuso la conversación que tuvo con la figura de América Televisión. Esta vez, Ethel Pozo reiteró que no se quedará callada y que seguirá hablando del tema frente a las cámaras.

“Pero ella me ofendió el sábado públicamente. ¿Cómo voy a dejar eso sin respuesta? No es justo. Ella de la nada sale en ‘Estás en todas’ con la música de ‘hipocresía’ y dice que mi casa es más grande , que voy a Disney, que he comprado mega fast pass. Todas mentiras… ¿y yo que soy, un saco de box que me pegan y no respondo?”, sostuvo la amiga íntima de la Rulitos.

¿Qué ha dicho Natalie Vértiz?

Natalie Vértiz ha publicado fotos y videos de su día a día como normalmente hace. Solo un detalle que llamó la atención fue el ‘corazón’ que colocó como respuesta a uno de los comentarios de sus seguidores, el cual decía “Team Natalie”.