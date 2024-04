Rompieron su silencio. A veinte años del fallecimiento del bailarín Alex Brocca, expareja del presentador de televisión Ernesto Pimentel, sus hermanas decidieron pronunciarse para recordar su memoria.

Es que luego del estreno de “Chabuca” (Tondero: 2024), película autobiográfica de Pimentel, la polémica por el romance que tuvo en los años 90 ha sido reavivada.

De ese modo, las hermanas de Brocca, Jesica y Verónica Gutiérrez, aseguraron que su única motivación es cambiar la percepción que tienen los peruanos sobre la vida del bailarín.

“A nosotros lo que nos importa es limpiar el nombre de mi hermano. ¡Y no es como lo pintan, como figura, como lo sacan!”, dijo muy enérgica Jesica, desde Chile, al ser entrevistada por Amor y Fuego, de Willax TV.

Estas declaraciones corresponden al supuesto llamado “celestial” que su hermano les habría hecho. “Mi hermano desde el cielo nos ha mandado una señal diciendo: ‘Ya, defiéndanme, ya es hora’”, dijo.

A su vez, entre otras declaraciones, las Gutiérrez denunciaron que Brocca, tras conocer su diagnóstico médico, el centro de salud en donde se atendía no le quiso dar el tratamiento antirretroviral, con el que se trata al VIH con el fin de no llegar a un estadio SIDA.

“No tomó retrovirales, no porque no quisiera, sino porque se lo negaron”, expresó indignada. “Mi hermano iba al hospital y se lo negaron. No le daban”, complementó.

Alex Brocca publicó libro para gasto médicos





Alex Brocca publicó a inicios de los años 2000 un libro “Canto de dolor, no repitan la canción”, en donde retrataba los detalles de su romance con Ernesto Pimentel, además de otras infidencias de la farándula peruana de aquella época así como episodios íntimos de su vida.

Las hermanas de Brocca señalaron que realizó la publicación para solventar sus gastos médicos, y no con el fin de chantajear al presentador de TV, tal como este había insinuado a los medios de comunicación.

“Y mi hermano ya estaba con el libro en mano, entonces por qué hablamos de chantaje si mi hermano ya estaba con el libro a puertas. Y si mi hermano sacó el libro, es lo mismo que está haciendo él (Ernesto Pimentel) ahora, que está sacando una película”, relató.

Le dicen mentiroso a Ernesto Pimentel





Finalmente, las hermanas se mostraron indignadas con Ernesto Pimentel por la forma en que se vio retratado en su película, por lo que catalogaron al actor de mentiroso.

“No sé cómo esa persona puede ser tan mentiroso, y así lo voy a decir con esa palabra: ¡Tan mentiroso!. Esta persona lo trataba como un chulillo”, sentenció Verónica.

Luego de eso, añadió: “Esta persona siempre va a estar sonriendo ante el público”. Su hermana, complementó: “De repente se confió en que nosotros nunca salíamos a hablar”.

Cabe precisar que ambas indicaron que su hermano nunca les presentó a Ernesto como un novio, sino como un amigo. Además de que se sintieron decepcionadas por el trato recibido, ya que lo incluyeron en su familia.

“Cambió tanto esta persona, después de habernos tratado como sus hermanos”, contó Verónica señalando también que su madre ayudó a Ernesto con sus diferentes vestuarios al inicio de su carrera artística.