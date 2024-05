La modelo Gabriela Serpa visitó el set de “Magaly TV, la firme” el último jueves 23 de mayo y ofreció una entrevista en medio de la polémica por la decena de denuncias que ha recibido Gonzalo Méndez, expareja de la también actriz cómica.

En su declaración, Gabriela Serpa aseguró que ella no está implicada en las estafas de su expareja y desmintió a una de las víctimas, quien aseguró que ella estuvo presente en una reunión con él.

“Quiero aclarar por esta persona que ha salido y ha dicho que yo he estado en una reunión con él, que yo he visto todo, eso es totalmente falso. Nunca me reuní, nunca he estado presente en su negociación, no conozco al señor”, señaló la actriz de JB en ATV.

Asimismo, Gabriela Serpa aseguró que ella y su padre también fueron estafados por Gonzalo Méndez, quien les prometió devolverles una fuerte suma de dinero.

“En abril me hizo depositarle 30 mil soles más, me dijo que tenía la plata en efectivo, pero quería que yo transfiriera porque si no le cerraban la cuenta la Sunat. Me dijo que me iba devolver mil. Al día siguiente, me devolvió 31 mil y al día siguiente me pidió lo mismo y me dijo que le depositara 35 mil, que me iba devolver y dar 2 mil soles más. Le di 30 mil y luego me dijo que la Sunat le había cerrado las cuentas. No me devolvió más”, contó Gabriela Serpa.

“Yo confié tanto en él que hasta hice invertir a mi papá, él también perdió dinero”, añadió la popular actriz cómica del programa “JB en ATV”.

