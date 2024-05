La presentadora de televisión Ethel Pozo había preferido el silencio tras la polémica con Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz; sin embargo, en una reciente entrevista aclaró lo que pasó con su amistad con el ‘guerrero’. Según dijo, ya es un capítulo cerrado y actualmente está en otro momento de su vida.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Ethel Pozo fue consultada por su amistad con Yaco Eskenazi y aseguró que esto ya es un tema del pasado y prefiere no hablar del tema.

“De ese tema ya no quisiera hablar porque ya se dijo todo, ya pasó, no hay nada qué decir, no viene al caso. Nada, no existe nada, ya hablé del tema, eso pasó en abril y ya estamos por iniciar en junio”, aseguró.

Asimismo, Ethel Pozo también se refirió a los rumores que han surgido en torno a la posible compra de acciones de Latina por parte de su madre Gisela Valcárcel. Según se especula, la popular ‘Señito’ habría comprado el 30% de las acciones del canal.

“Sí, eso dicen en las redes sociales, aún no la he visto (a su mamá), pero esta noche nos vamos a reunir con la gente de ‘América hoy’ y mi mamá, ahí le preguntaré”, aclaró la presentadora de “América Hoy”.