La modelo peruana Alejandra Baigorria habló de su madre, Verónica Alcalá, por la polémica fiesta donde asistió y terminó bailando sugerentemente con un bailarín erótico.

Ante las imágenes difundidas por Magaly Medina, la exchica “reality” aseguró que esos videos no le afectaron tanto como los comentarios que recibió.

“No es algo que me quite el sueño. Más que las imágenes, para mí es duro los comentarios que hacen. Mi madre es mi madre y mi padre es mi padre y son dos personas que me criaron”, sentenció.

De ese modo, la empresaria defendió a Verónica de las críticas y destacó el papel fundamental que tuvo en su crianza, la cual asegura se refleja en sus éxitos actuales.

“Hay muchas cosas atrás que la gente no sabe, pero yo aprendí muchas cosas de mi madre me hicieron ser fuerte como soy, yo la quiero muchísimo, pero bueno pues, qué se puede hacer”, comentó.

Tras ello, Baigorria destacó que la exposición de su madre en televisión realizando actos obscenos fue de impacto para sus familiares.

“Es un tema que no ha sido cómodo para nada en la familia, pero bueno, qué hago, tengo que seguir remando”, agregó.

Alcalá celebró el Día de la Madre en una fiesta organizada por Lucía de la Cruz en Chorrillos, en donde según algunos asistentes, la exfigura televisiva habría llorado y cometido excesos.