Alejandra Baigorria visitó recientemente el set de “Mande quien mande”, donde fue sorprendida por su amiga Claudia Ruiz, a quien conoció en la universidad, que viajó hasta Lima para reencontrarse con ella y ayudarla a realizar los preparativos para su próxima boda con Said Palao.

En el programa, la exchica reality se envolvió en un largo abrazo con su amiga y se conmovió al recordar que solo las personas de su entorno saben de su sufrimiento a lo largo de su vida. Además, resaltó que soñó por mucho tiempo casarse con el hombre de sus sueños.

“Lo que me costó llegar hasta acá y que después de muchos años haya llegado el momento. Quince años lo esperé. Dios sabe por qué lo hace en este momento y con quién. Eso me hace llorar, fueron momentos muy duros en mi vida en los que yo cuestionaba y decía ¿por qué mis amigas se casan y no yo?”, señaló Baigorria.

“Yo siempre soñé, toda mi vida, casarme como una reina, como una princesa, con estilo barroco, con la cola larga, es lo que quiero y Said está super feliz”, agregó la exchica reality.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria y Said Palao se conocieron en el reality “Esto es guerra” y su amor nació en el programa. Los famosos mantienen una sólida relación y apuntan a casarse en los primeros meses del 2025.

