Alejandra Baigorria salió al frente para aclarar la polémica que vivió recientemente tras las declaraciones de su madre Verónica Alcalá, quien a través de sus redes sociales dejó entrever que sus hijos la han dejado a su suerte y no la apoyan económicamente, por lo que decidió vender su camioneta para subsistir.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, la popular exchica reality fue consultada por las declaraciones de su madre y tuvo una contundente respuesta.

“Es un tema que prefiero no tocar, prefiero no responder, es un tema familiar y personal. Ante todo, ella es mi madre y yo respeto mucho eso”, precisó Baigorria con un notable gesto de incomodidad.

“No, no es que me incomode, es un tema personal, es un tema del que no quiero hablar”, agregó al ser consultada por si se sintió incómoda por los comentarios de su progenitora.

¿Qué dijo la mamá de Alejandra Baigorria?

El pasado 6 de mayo, a través de sus redes sociales, Verónica Alcalá sorprendió al señalar que sus hijos mayores (incluida Alejandra Baigorria) la habían dejado a su suerte y no la apoyaban. Incluso afirmó que a su papá le compraron un carro y a ella “ni la llanta”.

“Lista para la venta (de la camioneta) sé que estoy sola en esta vida me dediqué a tener hijos son cinco, pero en fin me quedan sólo dos chiquitos. El resto, ustedes lo conocen le regalaron el carro al papá y a mí, ni la llanta. Amén y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden… Mujer poderosa, nada me parará, nada me detendrá”, escribió en su post.

