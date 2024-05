Una semana antes al Día de la Madre, la mamá de Alejandra Baigorria dejó un preocupante mensaje en las redes sociales donde se queja de todos sus hijos, incluido de la empresaria y exguerrera, quien hace poco se comprometió con Said Palao y adquirió un lujoso departamento.

En su cuenta de Instagram, Verónica Alcalá se mostró molesta porque sus herederos le regalaron una camioneta a Sergio Baigorria, su exesposo. Ella hizo su reclamo público y anunció que iba a vender su carro por su propia cuenta.

“Lista para la venta (enseñando la camioneta), sé que estoy sola en esta vida, me dediqué a tener hijos, son cinco, pero, en fin, me quedan solo dos chiquitos. El resto, ustedes los conocen, le regalaron el carro al papá y a mí ni la llanta . La voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden una mujer poderosa y empoderada. Nada me parará, nada me detendrá”, escribió la madre de familia junto a una foto donde se aprecia su auto blanco.

Mamá de Alejandra Baigorria. Foto: Instagram Verónica Alcalá

Este pronunciamiento se hizo la tarde del lunes y, hasta el momento, la empresaria no se ha pronunciado en sus redes sociales. En sus últimas publicaciones se puede observar que estuvo en Arequipa haciendo una sesión de fotos para su marca de ropa.

Este caso se tocó en el programa ‘Amor y fuego’. Al respecto, Rodrigo Gonzaléz se mostró en contra de que Verónica Alcalá haga este tipo de comentarios contra su hija, quien se ha caracterizado por ser bien trabajadora y una persona que está al pie del cañón con su familia.

“Que le reclame, que le pida, que le exija públicamente a ‘Ale’ siendo chambera, siendo tan amorosa con sus padres, con sus hermanos, competir de esa manera tan demandante, creo que habla peor de la madre que de lo que quiere dejar entrever de su hija , una opinión personal”, sentenció el conductor de espectáculos.

Una opinión similar tuvo Magaly Medina. A la popular ‘Urraca’ no le pareció oportuno los reclamos contra Alejandra Baigorria y llamó “patética” a la madre de familia.