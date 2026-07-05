Luego de varios meses desde que la farándula peruana quedó remecida por el ampay difundido por Magaly Medina en su programa, en el que expuso a Mario Irivarren y Said Palao compartiendo un yate con varias bellas mujeres que no eran sus parejas durante una fiesta en Buenos Aires, aún parecen quedar temas pendientes por aclarar entre algunos de los personajes involucrados. Así, en esta oportunidad, Alejandra Baigorria volvió a acaparar la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores al dejar en claro su postura frente a una posible infidelidad de su esposo, resaltando la importancia de establecer acuerdos claros y respetar la libertad individual dentro de la relación. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRA BAIGORRIA SOBRE PERDONAR UNA POSIBLE INFIDELIDAD DE SAID PALAO?

En la última edición de ‘Sin más que decir‘, en YouTube, Alejandra Baigorria estuvo como invitada para contar un poco más sobre las recientes polémicas y críticas que la involucran tanto a ella como a su esposo, Said Palao. Durante la entrevista, la empresaria dejó en claro que ya no se considera una persona celosa, pues aseveró que, con el paso del tiempo y las experiencias vividas, ha aprendido a manejar mejor ese aspecto de su personalidad. De hecho, afirmó que permitiría a su pareja asistir de nuevo a una despedida de solteros. Por ello, la ‘Gringa de Gamarra’ aseguró que la confianza que ha construido con el popular ‘Samurái’ le permite no sentirse preocupada por las actividades sociales que él comparte con sus amistades.

“Yo antes era una persona muy celosa. Yo he cambiado totalmente porque a mí me tocó después una relación muy dura, de muchos celos, de muchas cosas que pasé muy feas. He cambiado. Ahora, soy una persona relajada. Yo no tengo que vivir con cosas como: ‘no vas’. ‘Te reviso el celular’.‘Te pongo GPS’. ‘¿Dónde estás?’ Qué feo. Para eso no regreso. Hay parejas que son abiertas. Hay parejas que tienen diferentes cosas. Eso es acuerdo de las parejas. Mis parámetros son que cada uno puede viajar con sus amigos y no pasa absolutamente nada. No me gusta que me cuestionen, no me gusta nada de eso y a él tampoco. Y sí, hubo errores, pero ya está. Eso no va a cambiar mi confianza”, sostuvo Baigorria.

¿QUIÉN HABRÍA ORGANIZADO LA FIESTA EN YATE DE SAID PALAO Y MARIO IRIVARREN?

Luego de la difusión del esperado ampay, el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió un audio en la que Onelia Molina se refiere sobre la situación de Alejandra Baigorria con Said Palao y el viaje que realizaron el año pasado los chicos reality a Colombia. Sin embargo, entre sus declaraciones, la modelo arequipeña fue enfática en señalar que la persona que habría llevado a las modelos argentinas al yate fue Rodrigo Arbaci. Y es que, de acuerdo con las imágenes reveladas por Magaly Medina, se observa en todo momento al argentino disfrutando de la fiesta y muy cariñoso con las invitadas, agarrándolas de la cintura y tomándose fotografías.

Eso no es todo, el programa de ATV mostró las redes sociales del supuesto organizador, en las que se le ve acompañado de mujeres y disfrutando de una cena. Frente a ello, la integrante de ‘Esto es guerra’ afirmó que Arcebi habría recibido dinero por parte de los peruanos a fin de que lleve al grupo de mujeres y bebidas alcohólicas al yate. “Sé que el pata del yate se llama Rodrigo, el viejo este que supuestamente les paga. Le pagaron a él por el servicio, por el trago, por el yate, por las chicas que vienen a ser damas de compañía”, reveló Molina.