Por Redacción EC

Luego de varios meses desde que la farándula peruana quedó remecida por el ampay difundido por Magaly Medina en su programa, en el que expuso a Mario Irivarren y Said Palao compartiendo un yate con varias bellas mujeres que no eran sus parejas durante una fiesta en Buenos Aires, aún parecen quedar temas pendientes por aclarar entre algunos de los personajes involucrados. Así, en esta oportunidad, Alejandra Baigorria volvió a acaparar la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores al dejar en claro su postura frente a una posible infidelidad de su esposo, resaltando la importancia de establecer acuerdos claros y respetar la libertad individual dentro de la relación. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.