El curioso mensaje del hermano de Alejandra Baigorria tras fuertes comentarios de su madre

Durante estos días, Alejandra Baigorria y su familia se encuentran en el ojo público debido a unas fuertes mensajes que su madre publicó a través de sus redes sociales. Verónica Alcalá, mamá de la empresaria, reveló que sus hijos no la apoyan y que nunca le regalaron una camioneta. Ante ello, Sergio Baigorria, hermano de la chica reality, se pronunció al respecto sobre este tema. Todos los detalles sobre esta polémica en esta nota.

¿QUÉ DIJO VERÓNICA ALCALÁ SOBRE SUS HIJOS?

La mamá de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, no dudo en utilizar su cuenta oficial de Instagram para mandar un claro mensaje a sus hijos mayores aprovechando que estaba vendiendo su camioneta. La mamá de la también presentadora de televisión contó que se encuentra sola y que nunca recibió un carro como regalo, criticando el apoyo que recibe su expareja Sergio Baigorria por parte de ellos.

“Una mujer que brilla, que lucha y que llora sola se aguanta, pero va para adelante. Nada nos detendrá, mujeres, a pesar de que me la pasé teniendo hijos, son cinco, pero no importa. No esperes nada de nadie nunca. Sé que estoy sola en esta vida. Me dediqué a tener hijos, son cinco, pero, en fin, me quedan solo dos chiquitos. Ustedes conocen al resto, ellos le regalaron el carro al papá y a mí ni la llanta. Yo soy mejor que los hombres que piden, mujer poderosa, empoderada, nada me parará, nada me detendrá”, mencionó Verónica Alcalá.

Sin embargo, tras varias horas, la señora Alcalá tomó la decisión de editar su mensaje que previamente habían causado cuestionamientos. De esta manera publicó lo siguiente: “Nunca dependas de nadie ni de tus hijos. Yo tengo cinco, pero los dos chiquitos son los que me apoyan y este carro se va a la venta. Le gusta que le guste y si no le gustan que no me miren, amén. La vida te da sorpresas”, escribió en su red social personal.

¿QUÉ DIJO SERGIO BAIGORRIA, HERMANO DE ALEJANDRA BAIGORRIA, SOBRE LA POLÉMICA CON SU MADRE?

Tras la publicación polémica de Verónica Alcalá en sus redes sociales, quien no dudo en también pronunciarse fue Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, ya que publicó un peculiar mensaje en su Instagram, resaltando que elije más su paz. “Hoy decido ser feliz y elegir mi paz. Hoy decido dejar ir lo que ya no va conmigo y ponerme como prioridad. Hoy decido conectar conmigo, soltar y dejar fluir. Oficialmente, nuevos comienzos en mi vida. Los que suman, bienvenidos; los que restan, de lejitos nomás”, posteó.