La modelo Karen Schwarz descartó tener una enemistad con la exchica “reality” Jazmín Pinedo y la presentadora de televisión Sofia Franco. Incluso, Shcwarz indicó tener una amistad con Franco y Pinedo, con quien habría trabajado también.

Estas declaraciones fueron dadas en el programa “América hoy”, a donde fue invitada a conducir en reemplazo de Brunella Horna, que acaba de dar a luz a su hijo Alessio el pasado viernes 24 de noviembre, por lo que estaría ausente del magazine.

De este modo, el cantante Christian Domínguez le recordó que años atrás, Karen reemplazó también a Sofía Franco por maternidad eN “Espectáculos” de Latina TV, programa que terminó conduciendo.

“Ya han pasado once años... ¿cómo van a decir eso? Quiero recordarles que con Sofía Franco, somos amigas”, dijo Karen anticipándose a los malos entendidos.

Por otro lado, la esposa de Ezio Oliva también se refirió a Jazmín Pinedo, con quien habría tenido una supuesta pelea en el pasado. “¿Con la China (Jazmín Pinedo) nunca has tenido problemas?”, le preguntó Edson Dávila.

“¿Con qué China?, que ¿con Jazmín?....yo he trabajado con ella y la he pasado súper chévere con ella, yo, yo. No, cero (no ha pasado nada malo)”, respondió frontalmente Karen, descartando así una supuesta enemistad.

¿Karen Schwarz quiere “serruchar” a Brunella Horna?





Asimismo, fue clara al indicar que no pretende quedarse con el puesto de Brunella Horna en el panel de conducción de América hoy. “Ningún serrucho aquí. La silla de Brunella está intacta esperando”, complementó.

A su vez, la conductora de televisión afirmó que tiene un lugar asegurado en América TV, pero que no se trata de algún programa conocido de la casa televisora.