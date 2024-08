Actualización:

Melissa Paredes y Anthony Aranda están a pocas horas de convertirse en marido y mujer. Por ello, la modelo y actriz publicó los preparativos de su boda, en donde se luce siendo maquillada para su compromiso.

Paredes viste una bata de color blanca, mientras que una cámara graba el proceso del maquillador, lo cual indicaría que se trata de un canje publicitario, así como parte del recuerdo matrimonial que Melissa tendrá.

Melissa Paredes en los preparativos para su boda con Anthony Aranda, el Activador | Foto: Instagram (Captura)





El vestido de novia de Melissa Paredes:

Melissa Paredes llevará puesto un vestido que fue diseñado por la prestigiosa Cinthia Vigil. En sus redes sociales, la expareja del Gato Cuba compartió las imágenes de la prenda. “Gracias a todo mi bridal team por esta linda sesión,nos divertimos un montón no falta nada que nervios (SIC)”, escribió.

Nota original





Pese a la polémica que enfrentaron y las críticas que recibieron, la pareja conformada por Melissa Paredes y Anthony Aranda celebrarán su matrimonio este sábado 3 de agosto, a las 8 de la noche, en una ceremonia privada. La pareja decide unir su vida luego de tres años de relación, y luego de una peculiar pedida de mano en Disneyland.

Según destacó la modelo, su boda con el bailarín Anthony Aranda no será televisada ni se permitirá el ingreso a aquellas personas que no hayan sido debidamente invitadas, esto para evitar comentarios que opaquen su día especial.

“Va a ser íntimo, me refiero que va a ser una boda supertranqui con solo amigos muy cercanos, familiares, algo muy chico; pero eso no quiere decir que no sea lindo también”, dijo la también actriz, quien aclaró que solo lucirá un vestido de novia.

Recientemente, Melissa Paredes contó que tras su boda con Anthony Aranda no realizarán la tradicional luna de miel, ya que tienen algunos compromisos laborales; sin embargo, ya adelantaron esta etapa en su reciente viaje a Cartagena, Colombia.

Asimismo, Melissa Paredes también reveló que con su novio Anthony Aranda han decidido no bailar el tradicional ‘Danubio azul’; sin embargo, si realizarán otro baile a su estilo.

“No vamos a bailar el ‘Danubio azul’, hemos elegido otro tema que nos encanta, va a ser espectacular. Recién vamos a ensayar, no puede salir mal porque tengo un bailarín a mi lado”, aseguró la modelo.

