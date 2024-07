¡A pocos días de casarse! Melissa Paredes y Anthony Aranda vienen alistando su esperado matrimonio, el mismo que se realizaría este sábado 3 de agosto, según lo trascendido por la conductora María Pía Copello.

En medio de sus preparativos, tales como las pruebas de vestido, fotografías y otros detalles, fueron sorprendidos por el reggaetonero Daddy Yankee, quien publicó un video de la pareja en sus redes sociales.

De acuerdo con las imágenes, Aranda y Paredes compartieron un video bailando la canción “Loveo”, el nuevo tema de Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee.

Aquel video fue colocado por el reggaetonero en su cuenta de Instagram, sorprendiendo a Melissa y Anthony, quienes contraerán matrimonio en agosto. “Daddy Yankee ya sabe que nos casamos, así que nos reposteó jiji. Déjenme pensar eso pues jajaja”, comentó el popular Activador.

Por otro lado, semanas atrás, la modelo comentó que no tendrá una luna de miel, es que hace unas semanas, la pareja viajó hasta Cartagena, en Colombia para celebrar su inminente compromiso.

“Va a ser íntimo, me refiero que va a ser una boda supertranqui con solo amigos muy cercanos, familiares, algo muy chico; pero eso no quiere decir que no sea lindo también”, dijo.

Desmiente rumores de embarazo





Melissa Paredes habló también de los rumores de embarazo que vienen fomentándose. Mediante una entrevista con América Televisión, la exconductora de televisión descartó estar esperando un hijo del bailarín.

“Todo un drama hacen, pero nosotros planificamos”, dijo Melissa Paredes, quien añadió: “Me dicen que solo me caso porque estoy embarazada, en qué tiempo creen que vivimos, en la época de las cavernas, en donde uno se tiene que casar porque se embaraza, no hay forma”.