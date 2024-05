Melissa Paredes reapareció en una sincera entrevista donde no solo habló de sus planes de matrimonio con Anthony Aranda, sino que habló de su separación de Rodrigo Cuba y cómo fue el proceso de superar una dura etapa para ahora mantener una buena relación como padres.

En entrevista para estás en todas, Melissa Paredes contó que sufrió mucho durante la primera etapa de su separación de Rodrigo Cuba, ya que tuvo que pasar un tiempo lejos de su hija. En aquel entonces, hubo una oportunidad en la que su familia pensó que había atentado contra su vida.

“Una vez, me acuerdo de que Anthony se fue a trabajar, mi mamá se tuvo que ir a emergencias y me quedé sola en casa. Fui a la ducha y ellos me contaron que como no contestaba el teléfono pensaban que me había matado, me lo contaron mucho después y es feo porque yo trataba de ser fuerte en ese momento, pero no te das cuenta de cómo te ven los demás”, contó, entre lágrimas, Melissa Paredes.

En otro momento de la entrevista, Melissa Paredes aclaró que pese a los enfrentamientos que vivió con Rodrigo Cuba, hoy viven una cordial relación como padres y ambos están involucrados en el bienestar de la menor.

“Hoy nos llevamos bien con Rodrigo, nos hemos sacado los ojos y llorado juntos, pero estamos llevando la fiesta en paz. Es un buen papá”, aseguró Melissa.

“Puede ser que haya permitido muchas cosas porque si hubiera puesto un alto nada de esto pasaba, pero también creo que las personas nos equivocamos y nos dejamos llevar por lo que dicen otras personas. Mi hija Mía quiere mucho a su papá, tiene una relación muy bonita con él”, agregó.

