La influencer y cantante Flavia Laos se convirtió en la novena eliminada de “El Gran Chef Famosos”. Tras no convencer al jurado con su preparación, la también actriz tuvo que abandonar la competencia en medio de los halagos del jurado y el abrazo de sus compañeros de programa.

Tras ser anunciada como eliminada, Flavia Laos dedicó algunas palabras a sus seguidores durante una entrevista con las redes sociales de Latina. En sus declaraciones, la modelo aseguró que vivió una gran etapa en el programa.

“Me deja un gran aprendizaje en lo que es la cocina, tengo una buena relación con la cocina ahora. Me atrevo a cocinarle a mi familia, amigos y de verdad lo que más me llevo en el corazón es la energía, la buena vibra de la producción, de la gente, del jurado que siempre estuvieron apoyándome cuando yo no creía en mí”, señaló Laos.

Asimismo, Flavia Laos aprovechó la ocasión para agradecer a sus fans por haberle dado ánimos a lo largo de su etapa en “El Gran Chef Famosos: El Restaurante”.

“Les diría que dejé todo y más en esta competencia, me fui por un ingrediente que me faltó, por distraída, pero si hay algún repechaje en algún momento, otra temporada me verán ahí. Gracias por todo el apoyo, de corazón”, precisó.

De esta manera, Flavia Laos no alcanzó un lugar entre los famosos que forman parte de la ronda semifinal del programa. Juan Carlos Rey de Castro, Lita Pezo, Dorita Orbegoso, Mathías Brivio, Emilram Cossio y Gino Assereto son los participantes que lucharán por llevarse la olla de oro.

