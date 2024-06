A los 70 años, después de haber sido cinco veces campeón como guardameta de Peñarol, haber ganado el título paraguayo con Olimpia, triunfado en Rosario Central, entrenado y llevado a la Liga de Quito a la cúspide de Sudamérica, Fossati aún tenía hambre. Convenció en muy pocos días a una crema con el alma malherida y rearmó un equipo que encarriló un final brillante para llevarse el cetro de la Liga 1 sin discusión. Como Scarone, Hohberg y Markarián, el uruguayo se colaba en el santoral de los DT merengues sin que nadie se atreviera a discutirlo.

Pero Fossati quería más y cuando le bajaron el pulgar a Juan Reynoso, se convirtió en el candidato número 1 para hacerse del buzo blanquirrojo. Eligió serlo antes de seguir metiéndose en el corazón del hincha de Universitario, que lo quería en el año de su centenario. Su decisión era comprensible porque, pongámonos una mano en el corazón, ¿quién no quiere estar en un Mundial? Y como el calendario no perdona, quizá iba a ser su última oportunidad para intentarlo. Pese al mal arranque en las eliminatorias, los cupos con acceso directo y la posibilidad de forzar un repechaje no se veían lejanos. El ‘Nono’ ya estaba en la historia crema, ahora quería meterse en la historia del país.

Jorge Fossati Así le ha ido en los amistosos con Perú 1 2-0 vs. Nicaragua Goles: Grimaldo y Lapadula. 2 4-1 vs. Nicaragua Goles: Peña, Castillo, Quispe, Guerrero. 3 0-0 vs. Paraguay 4 1-0 vs. El Salvador Gol: Flores

Lo que no calculó era el lugar dónde se metía. Un antro donde la desorganización campea, las formas se disfrazan y la palabra gestión es un recuerdo extraviado en un polvoriento rincón al lado de una fotografía de Antonio García Pye.

No me consta, salvo a los involucrados, si es real la versión de que Renato Tapia volvió a sucumbir a los humos de su colosal ego y le faltó al respeto al técnico. Si fuera así, es una barbaridad gigantesca. El fondo del asunto, sin embargo, es otro: nunca se debió llegar a discutir, a tan poco tiempo del viaje a Estados Unidos, la necesidad de que el jugador tuviera un seguro que lo resguarde de las consecuencias de una severa lesión. El tema debió resolverse con anticipación, sin generar una sola sombra, una nebulosa, que enturbie el trabajo del entrenador y el plantel.

Pero tenemos una federación chicha donde ni lo poco realmente valioso que tiene se cuida. Este enésimo papelón, que enturbia las relaciones internas, agrieta el rostro del hincha y debilita aun más el nivel de un equipo que apenas pudo vencer 1-0 a El Salvador, pone nuestra suerte en manos de la gitanería, esa parte de nuestro ADN que en algún momento -¡Qué ingenuidad!- creímos haber eliminado.

Sin su mejor volante de salida, con varios jugadores que siguen viviendo de su pasado y otros que continúan a leguas de cuajar, la imagen que ha dejado la selección a pocos días del máximo torneo del continente hace recordar otros días sombríos, como en la eliminatoria del 89 o bajo el mando de Vladimir Popovic. Fossati aún puede conseguir la gloria porque, finalmente, esto es fútbol y cualquier cosa puede suceder. Lo realmente triste es que hayamos vuelto a las épocas en que librábamos nuestro futuro a los asuntos del azar.