El exfutbolista brasileño Júlio César de Andrade Moura, más conocido como Julinho, se convirtió en el tercer eliminado de “El Gran Chef Famosos”. El jurado lamentó su salida y Javier Masías no pudo contener las lágrimas de emoción al dedicarle unas palabras al exjugador de la selección peruana.

El crítico gastronómico tuvo palabras de aliento hacia Julinho y lo felicitó por esta nueva aventura televisiva. Sin embargo, no pudo contener las lágrimas al admitir que no quería que abandone la competencia.

“Nadie quiere que te vayas. No quiere que te vayas ni uno de tus compañeros que tendrían que desear que te vayas, no quiere que te vayas Peláez, yo personalmente estoy muy conmovido. Me sumo al reclamo de mis colegas jueces; no conozco a ni una persona que no me haya hablado bien de ti desde que llegaste a este programa y tiene que ver con la inmensa sonrisa que proyectas al mundo cada día. Como tú, a mí me gusta pensar que solo hago cosas que me encanten”, señaló.

“Lo que más pena me da es que te vayas demuestra, de alguna manera, que a veces una sonrisa no es suficiente. Me parte el corazón porque es una verdad como un puñal. Te vamos a extrañar muchísimo por la ilusión que has construido acá”, añadió.

De esta manera, Julinho se convirtió en el tercer eliminado de la competencia, luego del cantante Jonathan Rojas y la actriz Arianna Fernández, quien sufrió una dura lesión y tuvo que ser reemplazada por Zoe Arévalo.

