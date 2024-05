“Cuando di este paso (ingresar al programa de Latina) lo hice manifestando que ganaría. Creo mucho en el tema de la manifestación y la visualización. Con Gino (Assereto), dijimos desde el principio que estaríamos en la final. Lo hablábamos por teléfono y nos enviábamos mensajes. Es increíble cómo se dio todo. Muchas cosas en mi vida han sucedido gracias a la manifestación. Si manifiestas, te esfuerzas y trabajas arduamente, las cosas se van a dar”, sostiene Brivio Grill

Mathías Brivio, ganador de la séptima temporada de "El Gran Chef Famosos, el Restaurante". (Foto: Latina )

El periodista y presentador de TV lleva 25 años en la televisión y esta fue la primera vez que estuvo del lado del concursante. Una experiencia que, asegura, fue un “reto significativo” en su vida y profundamente “gratificante”.

“Cuando Alexandra Olaechea (productora general de la gerencia de entretenimiento de Latina) me preguntó si me interesaría participar, obviamente, le dije que sí. Sabía que me iba a sentir cómodo porque es un programa querido y bonito. Y estar bajo la conducción de una persona tan capaz y versátil como lo es José Peláez, y con ese jurado magnífico, fue realmente una experiencia grata”, señaló.

Mathías Brivio asegura que José Peláez es lo mejor que le ha pasado a la TV en los últimos años. (Foto: Latina)

De esta forma, Brivio se une a los ganadores de “El Gran Chef”, entre los que se encuentran Ricardo Rondón, Natalia Salas, Mariella Zanetti, Mónica Zevallos, Christian Ysla y Marisol y Celine Aguirre.

Revelación

Contrario a lo que muchos piensan, Mathías no se enteró de su triunfo en el set de Latina. Aunque se le vio levantando la olla de oro entre felicitaciones de sus compañeros y familiares, fue en su casa, viendo el programa en TV, el lunes último por la noche, junto a su familia, cuando realmente descubrió su victoria.

“Se graban dos finales: en uno gana Gino y en el otro gano yo. Esto se hace para evitar filtraciones. La producción es la única que conoce el resultado real. El lunes, viendo la final en mi casa, me enteré de que había ganado, igual que cualquier televidente. Abracé a mi hijo Eugenio, que estaba a mi lado, y esas imágenes las subí a Instagram”, revela con emoción tras reflexionar sobre la televisión actual. “Sigo pensando que es una jungla salvaje y brutal, pero programas como este son islas, y es lindo caer en este tipo de islas”, remarca.

Brivio reconoce que la competencia fue dura, y más allá de la exigencia física, tuvo que gestionar sus emociones para evitar la frustración y el pesimismo. Llegó a la etapa final con el modelo Gino Pesaressi y el actor Emilram Cossío.

“Me esforcé muchísimo. Las primeras dos semanas me fue bien, luego me fui a sentencia, me eliminaron y entré a repechaje. No paré de ir al programa y creo que finalmente eso me sirvió para practicar. Allí empecé a usar una frase que se hizo característica del programa: ‘No se frustren’, porque esta finalmente es la que te lleva al fracaso, a un remolino que más adelante te termina ahogando”, señala y dedica su premio a su familia que se convirtió a lo largo del tiempo en un apoyo incondicional y determinante para obtener la victoria.

“Les dedico este triunfo a mi esposa, a mis hijos, pero también a mis padres, a mis hermanas y a mi abuelita, mi nona Elda, quien fue como mi segunda mamá. Como buena italiana, siempre estaba en la cocina preparando cosas ricas. A los 10 años me enseñó a hacer pizza. Fue el primer plato que aprendí a preparar”, recuerda con cariño.

Nuevos proyectos

En el 2018, Mathías lanzó su canal de YouTube “Parrillados”, enfocado en la gastronomía peruana. Dos años después, debutó con “Yo la hice”. Ahora, a fines de junio, inaugurará su propio restaurante de comida peruana en Venice Beach, Los Ángeles, California.

“Se llama Peruvian Bowl. Es un local pequeño, en la playa, con un par de mesas, básicamente es para llevar. La idea es vender cebiche, lomo saltado, causa, arroz chaufa de pollo; pero también algunas cositas de California”, adelanta.

Mientras cristaliza sus emprendimientos gastronómicos, Mathías espera pacientemente una propuesta televisiva que lo entusiasme. “Me gusta la televisión, espero volver pronto”, subraya.

Edición renovada

Actualmente, “El gran chef: Famosos” emite su octava temporada con 12 nuevos participantes, entre cantantes, como Cint G, Arianna Fernández y Cielo Torres. También se unen el exfutbolista Julinho y la exvoleybolista Leyla Chichuán; así como el actor Santiago Suárez.

Por otro lado, el expresentador Yaco Eskenazi, el cantante Jonathan Rojas, la modelo Ivana Yturbe, la periodista Karina Borrero, la bailarina Brenda Carvalho y el actor José Miguel Argüelles (Papá en Apuros) complementan esta nueva etapa.

A su vez, se mantienen en esta temporada los jurados de siempre: Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio; así como el presentador José Peláez.

La octava temporada de “El gran chef: Famosos” se emite de lunes a viernes a las 7:25 p.m., y los sábados a las 9 p.m..