La ‘influencer’ Melissa Klug se refirió a la reciente separación de su hija, Samahara Lobatón, y el cantante Bryan Torres, enfatizando su apoyo condicional para ella, evitando hablar del artista.

“Mamacita, yo no tengo nada que comentar de esta persona (Bryan) será mi hija la indicada, la que tiene que hablar”, expresó Melissa, al ser abordada por reporteros de ‘América Hoy’.

Tras ello, cuando fue consultada por su respaldo hacia Lobatón, la empresario dijo: “Totalmente, es mi hija” , afirmó, evitando contar detalles, pues aseguró “que no era la más adecuada para hablar”.

El pasado 1 de diciembre, Lobatón, mediante sus redes sociales, anunció el fin de su relación con Bryan Torres, argumentando “falta de respeto y compromiso” a límites que habían establecido en su reconciliación.

“Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos” , escribió Lobatón.

Por su parte, Bryan también usó su cuenta de Instagram para responder al comunicado de Lobatón, donde a parte de asegurar que él es quien da fin al romance, negó que haya sido infiel.

“No es por un tercero, ni conversaciones, ni infidelidad como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas”, sostuvo Torres.

Comunicado de Samahara Lobatón.

Horas antes, Torres aseguró que la separación se debió a los supuestos malos tratos de Samahara hacia su hija mayor, de 11 años, y en sus redes sociales escribió: “Nadie me separará de ti”, reforzando así su declaración.

Publicación de Bryan Torres