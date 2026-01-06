La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) abrió desde el 5 de enero sus inscripciones para los programas de posgrado y especialización, ofreciendo a los profesionales la oportunidad de dar un gran paso en su desarrollo académico y profesional. Con la participación de hasta 20 facultades, esta convocatoria invita a quienes buscan profundizar sus conocimientos y seguir creciendo en su carrera a formar parte de una de las casas de estudios más prestigiosas del país.

Para el Proceso de Admisión 2026-I, la UNMSM pone a disposición programas de maestría, doctorado y segundas especialidades pensados para impulsar el crecimiento profesional y académico. Estas carreras buscan no solo profundizar los conocimientos de los estudiantes, sino también fortalecer sus habilidades para enfrentar los grandes desafíos del Perú desde múltiples áreas del saber.

¿Cómo hacer una maestría en San Marcos y cuánto debes pagar realmente?

Ciencias de la Salud (LINK aquí)

Facultad de Medicina

Facultad de Farmacia y Bioquímica

Facultad de Odontología

Facultad de Medicina Veterinaria

Facultad de Psicología

Facultad de Ciencias Biológicas

Facultad de Ciencias Físicas

Facultad de Ciencias Matemáticas

Facultad de Química e Ingeniería Química

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalurgia y Geográfica

Facultad de Ingeniería Industrial

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Ciencias Económicas y de la Gestión (LINK aquí)

Facultad de Ciencias Administrativas

Facultad de Ciencias Contables

Facultad de Ciencia Económicas

Humanidades y Ciencia Jurídicas y Sociales (ver aquí)

Facultad de Derecho y Ciencia Política

Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Facultad de Educación

Facultad de Ciencias Sociales

El precio de las maestrías en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos depende del programa y la facultad, aunque en términos generales, la matrícula suele oscilar entre S/ 350 y S/ 400 por ciclo académico. En conclusión, hacer una maestría puede tomarte entre 2 a 3 años. El costo estimado es entre 15 mil a 20 mil soles.

Estos son los 2 GRUPOS de postulantes que quedan inhabilitados del examen de admisión San Marcos 2026

El Consejo Universitario de la UNMSM anunció, a través de sus canales oficiales, cambios importantes en el Reglamento de Admisión 2026-II que afectan a ciertos grupos de estudiantes. Según el Artículo 5° de la nueva normativa, los alumnos que cursen entre primero y cuarto de secundaria podrán rendir el examen, pero esta evaluación no les dará derecho a un cupo ni a una constancia de ingreso.

De acuerdo con la Ley Universitaria, solo podrán postular a una vacante quienes estén en quinto año en 2025 o ya se hayan egresado. La Decana de América ha dejado en claro que no habrá excepciones: cualquier puntaje obtenido por estudiantes de los grados inferiores quedará sin efecto.

Qué más debes saber sobre esta situación

Por otro lado, el artículo 63 del reglamento indica que los estudiantes que cuentan con una matrícula vigente en San Marcos o en otras universidades públicas del país deberán solicitar su retiro de manera voluntaria de la carrera que cursan, el cual tendrá carácter definitivo, ya que es un requisito indispensable para acceder a la nueva constancia de ingreso tras haber obtenido una vacante. Finalmente, otra de las modificaciones realizadas por la UNMSM está la inhabilitación temporal de los jóvenes con dos o tres ingresos previo a la universidad, siendo descalificados del Examen de Admisión 2026-II.