Con el aroma de la tierra caliente, las piedras al rojo vivo y una tradición transmitida de generación en generación, en el distrito de San Marcos, en la provincia de Huari, en la región Áncash, se realizó el II Festival de la Pachamanca, una actividad que reunió a más de cinco mil visitantes.

Este tradicional festival busca rendir homenaje a los hombres y mujeres del campo guardianes de los conocimientos ancestrales vinculados al cultivo de la tierra y a la preparación de la Pachamanca, una de las expresiones más representativas de la gastronomía andina, transmitidas de generación en generación.

Está actividad que puso punto final a las celebraciones que se realizaron en la región por el Día del Campesino, se inició con la preparación simultánea de 60 hornos de tierra, donde se cocinaron cientos de porciones del clásico potaje de la región y luego fueron compartidas con el público, demostrando el trabajo comunitario y de la estrecha relación que las comunidades mantienen con la Pachamama.

Como parte del festival, también se desarrollaron diversos concursos tradicionales que pusieron a prueba las habilidades de los hombres y mujeres del campo, entre ellos la competencia de la moledora más rápida con batán, el mejor leñador, la carrera de cintas a caballo. Asimismo, se recreó el sembrío tradicional de la papa, principal actividad agrícola del distrito y sustento de numerosas familias campesinas.

Llegaron hasta San Marcos más de cinco mil visitantes, confirmaron el interés por esta celebración y su potencial para consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos de la región.

La puesta en valor de las costumbres campesinas y de la gastronomía tradicional contribuye a dinamizar la economía local y a posicionar a San Marcos como un destino donde la cultura viva constituye uno de sus mayores patrimonios.

El alcalde del distrito de San Marcos, Manuel Ugarte Medina, indicó que el distrito viene trabajando en la elaboración del expediente para institucionalizar el ‘Festival de la Pachamanca’ en la región y de esta manera garantizar su continuidad y convertirlo en un referente regional de las celebraciones por el Día del Campesino.

Asimismo, reafirmó su compromiso por trabajar en la preservación de las tradiciones, el fortalecimiento de la actividad agrícola, la identidad cultural y la promoción del turismo y el desarrollo sostenible del distrito.

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