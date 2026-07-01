Este tradicional festival busca rendir homenaje a los hombres y mujeres del campo guardianes de los conocimientos ancestrales vinculados al cultivo de la tierra y a la preparación de la Pachamanca | Foto: Difusión
Este tradicional festival busca rendir homenaje a los hombres y mujeres del campo guardianes de los conocimientos ancestrales vinculados al cultivo de la tierra y a la preparación de la Pachamanca | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Con el aroma de la tierra caliente, las piedras al rojo vivo y una tradición transmitida de generación en generación, en el distrito de San Marcos, en la provincia de Huari, en la región Áncash, se realizó el II Festival de la Pachamanca, una actividad que reunió a más de cinco mil visitantes.