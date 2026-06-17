Una avalancha en el nevado Tocllaraju dejó como saldo dos montañistas extranjeros extraviados, luego del rescate del guía herido que los acompañaba en la provincia de Carhuaz, Áncash. El desprendimiento ocurrió aproximadamente a las 05:40 a.m. en un sector de la Cordillera Blanca.

El sobreviviente, un guía de alta montaña, fue quien emitió la señal de auxilio mediante un equipo de comunicación satelital desde la zona del siniestro. Según los primeros reportes, presenta lesiones físicas pero mantiene un estado de salud estable.

La Casa de Guías de Alta Montaña activó de inmediato los protocolos de seguridad tras recibir la alerta de emergencia. Integrantes de esta institución coordinan las tareas de salvamento con la unidad de Socorro Andino.

Gestión de apoyo aéreo en Tocllaraju

Las autoridades locales solicitan el envío urgente de un helicóptero de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. El transporte aéreo permite el traslado rápido de los brigadistas, porque el acceso por vía terrestre demanda demasiadas horas de caminata debido a la altitud y lejanía del lugar.

🚨 Una avalancha sepultó a tres montañistas en el nevado Tocllaraju, en la Cordillera Blanca. Según los primeros reportes, solo uno permanece con vida a la espera de rescate, mientras continúan las acciones de emergencia en la zona.https://t.co/RvDQvywqvv pic.twitter.com/0xCiTcIYmi — Inforegión (@inforegion) June 17, 2026

El nevado Tocllaraju alcanza una altitud superior a los 6,000 metros y atrae a numerosos turistas durante la temporada alta. El proceso de retroceso glaciar modifica constantemente la estructura de las rutas de ascenso.

Semanas atrás ocurrieron otros desprendimientos similares en los macizos Huandoy y Huascarán. Dichos eventos terminaron sin víctimas personales según informaron los representantes de las instituciones locales.