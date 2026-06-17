Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El guía de los montañistas fue rescatado, pero los dos extranjeros permanecen sin ubicar tras avalancha en Tocllaraju. (TVPerú)
El guía de los montañistas fue rescatado, pero los dos extranjeros permanecen sin ubicar tras avalancha en Tocllaraju. (TVPerú)
Por Redacción EC

Una avalancha en el nevado Tocllaraju dejó como saldo dos montañistas extranjeros extraviados, luego del rescate del guía herido que los acompañaba en la provincia de Carhuaz, Áncash. El desprendimiento ocurrió aproximadamente a las 05:40 a.m. en un sector de la Cordillera Blanca.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.