Un conductor de transporte público fue asesinado a balazos la noche de este martes por un sujeto que se hizo pasar por pasajero y abordó la unidad en la que trabajaba. El ataque dejó además a dos pasajeros heridos y ocurrió en el distrito de Chorrillos.

El crimen se registró en el cruce de la avenida Santa Rosa con la calle Progreso, en las inmediaciones de la institución educativa Virgen del Morro, cuando la combi cubría su recorrido habitual entre Villa María del Triunfo y Chorrillos.

Según información preliminar y el testimonio de un testigo, el atacante subió al vehículo aparentando ser un pasajero común. Sin embargo, durante el trayecto sacó un arma de fuego y disparó contra el conductor en varias ocasiones.

Chofer es atacado a balazos en transitado cruce de Chorrillos. (Foto: Instagram/@soychorrillano)

La víctima fue identificada como Frederic Silva Chirino, de nacionalidad venezolana. Tras el atentado, fue trasladado de emergencia al Hospital José Casimiro Ulloa; no obstante, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Durante el ataque, uno de los pasajeros sufrió cortes en la espalda provocados por los fragmentos de vidrio que saltaron tras los disparos. El herido fue trasladado al mismo centro de salud, donde recibe atención médica.

Asimismo, una mujer que viajaba en la unidad resultó con heridas leves y se dirigió por sus propios medios a la posta de San Genaro, ubicada a pocos metros del lugar del atentado.

La combi atacada permanecía hasta el cierre de este informe en la escena del crimen, mientras peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú realizaban las diligencias para recabar evidencias y esclarecer las circunstancias del hecho.

🚨 #LOÚLTIMO | Chofer de combi fue acribillado en Virgen del Morro, Huaylas, en Chorrillos. pic.twitter.com/rD9rrUixD0 — Roger García (@Aderly) June 17, 2026

Tras perpetrar el ataque, el agresor huyó con rumbo desconocido. En respuesta, la Policía desplegó un operativo en la zona para identificar al responsable y proceder con su captura.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.