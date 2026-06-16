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Chofer es atacado a balazos en transitado cruce de Chorrillos. (Foto: X/@Aderly)
Chofer es atacado a balazos en transitado cruce de Chorrillos. (Foto: X/@Aderly)
Por Redacción EC

Un conductor de transporte público fue asesinado a balazos la noche de este martes por un sujeto que se hizo pasar por pasajero y abordó la unidad en la que trabajaba. El ataque dejó además a dos pasajeros heridos y ocurrió en el distrito de Chorrillos.

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