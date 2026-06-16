Un equipo de especialista atendió el nacimiento de un “super bebé” con un peso de 6 kilos y 149 gramos en Huacho, quien llegó al mundo a través de una cesárea hace algunos días en el Hospital II Gustavo Lanatta Luján de EsSalud.

El recién nacido, llamado Luis Smith, llegó al mundo mediante una cesárea programada, procedimiento que permitió preservar la salud de la madre y del neonato ante las complicaciones que hubiera representado un parto natural.

Teodomira Flores Hilario, de 41 años, recibió a su segundo hijo tras un seguimiento médico estricto durante todo su periodo de gestación. La intervención quirúrgica fue necesaria debido a que la madre presenta un cuadro de diabetes mellitus tipo 2, condición que representaba un alto riesgo clínico para el proceso del alumbramiento.

El pequeño ya pesa más de ocho kilos tras varias semanas y sigue siendo monitoreado por personal de EsSalud. (Foto: EsSalud)

El Dr. Eduardo Rey Etto, director del establecimiento de salud, informó que este nacimiento representa uno de los casos más complejos atendidos recientemente en el hospital por el peso del menor y las condiciones de la paciente. Semanas después de su nacimiento, el infante pesa más de 8 kilos y mantiene una evolución favorable bajo la supervisión permanente de los servicios de Pediatría y Crecimiento y Desarrollo (CRED).

La madre del menor manifestó su agradecimiento con los médicos y enfermeras por la atención recibida durante el embarazo y el parto. “Mi hijo nació sano y continúa creciendo adecuadamente gracias a sus controles”, señaló.

Este suceso coincidió con la entrega de la certificación al Hospital II Gustavo Lanatta como “Establecimiento Amigo de la Madre, la Niña y el Niño”, otorgada por el Ministerio de Salud.