Resumen

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El pequeño ya pesa más de ocho kilos tras varias semanas y sigue siendo monitoreado por personal de EsSalud. (Foto: EsSalud)
El pequeño ya pesa más de ocho kilos tras varias semanas y sigue siendo monitoreado por personal de EsSalud. (Foto: EsSalud)
Por Redacción EC

Un equipo de especialista atendió el nacimiento de un “super bebé” con un peso de 6 kilos y 149 gramos en Huacho, quien llegó al mundo a través de una cesárea hace algunos días en el Hospital II Gustavo Lanatta Luján de EsSalud.

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