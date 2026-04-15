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Sismo de magnitud 3.7 se registró frente a Huacho la mañana del 15 de abril
Sismo de magnitud 3.7 se registró frente a Huacho la mañana del 15 de abril
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de hoy en Huacho, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

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