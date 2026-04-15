Resumen
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Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de hoy en Huacho, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.
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