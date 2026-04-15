Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de hoy en Huacho, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

De acuerdo con el citado organismo, el temblor ocurrió a las 08:40:56 a. m. y su epicentro se localizó ea 47 km al oeste de Huacho, Huaura.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0207

Fecha y Hora Local: 15/04/2026 08:40:56

Magnitud: 3.7

Profundidad: 43km

Latitud: -11.10

Longitud: -78.04

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 47 km al O de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/y6Yve6gEGn — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 15, 2026

Asimismo, tuvo una profundidad de 43 kilómetros y fue percibido con una intensidad II - III en Huacho.

Las autoridades locales y del Instituto Nacional de Defensa Civil no han reportado hasta el momento daños personales o materiales tras la ocurrencia del sismo.

Mochila de emergencia

En caso de sismos, debe llevarse la mochila de emergencia, la cual debe estar equipada con artículos de higiene, botiquín, abrigo, alimentos no perecibles y dinero; artículos de comunicación; artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor, y para otras necesidades básicas.

Además debe tener un peso total aproximado de 8 kilos y contar con bolsillos internos, laterales y frontales según disponibilidad. Según recomienda Indeci, los artículos deben renovarse según la fecha de caducidad.