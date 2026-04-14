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Samamé Blas confirmó haber contratado a Servicios Generales Galaga para el transporte de material electoral en las Elecciones 2026. Foto: América Noticias
Samamé Blas confirmó haber contratado a Servicios Generales Galaga para el transporte de material electoral en las Elecciones 2026. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

El exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé, permanece detenido en la sede de la Depincri por presunta omisión de funciones, luego de darse a conocer las fallas logísticas en la entrega de material electoral que afectaron a miles de peruanos y peruanas durante las elecciones generales 2026.

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