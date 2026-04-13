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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las primeras horas de la jornada electoral del 12 de abril de 2026 en Lima estuvieron marcadas por serias dificultades logísticas que impidieron el inicio regular del proceso. Desde antes de las 7:00 a.m., hora oficial de apertura, ciudadanos y miembros de mesa reportaron retrasos en la instalación de mesas de sufragio debido, principalmente, a la tardía llegada del material electoral, lo que generó malestar generalizado en diversos distritos de la capital.