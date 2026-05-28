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¿Te cambiaron de local? La ONPE modificó puntos de votación en 7 distritos | Foto: Andina
¿Te cambiaron de local? La ONPE modificó puntos de votación en 7 distritos | Foto: Andina
Por Redacción EC

A pocos días de la segunda vuelta presidencial programada para el domingo 7 de junio, miles de ciudadanos deberán revisar nuevamente dónde les corresponde sufragar. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció cambios en distintos locales de votación de Lima Metropolitana debido a temas de seguridad y a la falta de espacios disponibles para instalar las mesas de sufragio. La medida afectará principalmente a electores de distritos donde anteriormente se usaron zonas abiertas para votar durante la primera vuelta electoral. Además, algunas sedes ya no podrán utilizarse porque sus propietarios decidieron no prestar nuevamente los espacios para el desarrollo de los comicios. A continuación, te contamos dónde fueron trasladadas las mesas y qué debes hacer antes de acudir a votar.

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