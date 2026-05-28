A pocos días de la segunda vuelta presidencial programada para el domingo 7 de junio, miles de ciudadanos deberán revisar nuevamente dónde les corresponde sufragar. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció cambios en distintos locales de votación de Lima Metropolitana debido a temas de seguridad y a la falta de espacios disponibles para instalar las mesas de sufragio. La medida afectará principalmente a electores de distritos donde anteriormente se usaron zonas abiertas para votar durante la primera vuelta electoral. Además, algunas sedes ya no podrán utilizarse porque sus propietarios decidieron no prestar nuevamente los espacios para el desarrollo de los comicios. A continuación, te contamos dónde fueron trasladadas las mesas y qué debes hacer antes de acudir a votar.

¿QUÉ DISTRITOS DE LIMA TENDRÁN CAMBIOS EN LOS PUNTOS DE VOTACIÓN?

Entre los distritos afectados por las modificaciones se encuentran:

Jesús María

Lince

Miraflores

San Juan de Lurigancho

El Agustino

Surquillo

Magdalena del Mar

La ONPE señaló que las nuevas sedes fueron escogidas procurando que los ciudadanos no tengan que desplazarse largas distancias respecto al lugar donde votaron en abril, según informa Perú21.

¿CÓMO SABER SI TU LOCAL FUE MODIFICADO?

Las autoridades electorales recomendaron que todos los ciudadanos verifiquen con anticipación su centro de votación para evitar inconvenientes el día de las elecciones. Esto es importante porque algunos electores podrían acudir al mismo lugar de la primera vuelta y descubrir que su mesa fue trasladada.

Para consultar la información actualizada, la ONPE habilitó la plataforma “Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa”, donde cada persona puede revisar el local asignado ingresando sus datos personales.

¿SE PODRÁ VOTAR CON EL DNI VENCIDO ESTE 7 DE JUNIO?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil confirmó que los ciudadanos sí podrán participar en la segunda vuelta incluso si su DNI está vencido. La disposición también incluye a jóvenes que ya cumplieron 18 años y todavía conservan el DNI amarillo de menor de edad.

La medida fue aprobada para evitar que más personas queden impedidas de votar por no haber renovado el documento a tiempo. Sin embargo, la autorización solo tendrá validez durante la jornada electoral y no servirá para otros trámites bancarios, notariales o administrativos.

Foto: GEC. / SYSTEM

¿QUÉ PASA SI NO VOTO O NO CUMPLO CON SER MIEMBRO DE MESA?

Si no asistes a las urnas, el Estado te pondrá una multa económica que varía según la situación de tu distrito: S/92 si vives en una zona no pobre, S/46 si es una zona pobre y S/23 en casos de pobreza extrema. Por otro lado, si fuiste elegido miembro de mesa y no te presentas, la penalidad será mucho más alta, llegando a los S/230 adicionales.

No pagar estas deudas te traerá problemas en tu vida diaria. Mientras la multa esté pendiente, no podrás sacar tu pasaporte, no podrás renovar el brevete ni realizar trámites notariales. Incluso, podrías tener dificultades para entrar a programas de ayuda del Gobierno o sufrir el congelamiento de tus cuentas bancarias si el JNE inicia un cobro coactivo.

Si ya acumulas multas, lo mejor es pagar la deuda en el Banco de la Nación o por internet en Págalo.pe.

VÍDEO RECOMENDADO: