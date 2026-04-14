Una larga fila de camiones continúan esperando frente al almacén de la ONPE ubicado en Lurín a la espera de entregar el material electoral que trasladaron desde varios distritos de Lima tras las elecciones generales 2026 realizadas el domingo 12 y lunes 13 de abril.

Según América Noticias, desde la madrugada, no hay suficiente personal en el recinto que recepcione lo transportado.

Algunos conductores señalaron que la falta de coordinación está afectando sus tiempos de trabajo y generando incertidumbre sobre cuándo podrán culminar el proceso de entrega.

Se espera que la ONPE adopte medidas para agilizar el flujo y evitar mayores demoras en el cierre logístico de la jornada electoral.

Congreso cita jefe de la ONPE y JNE

Hoy a las 2 de la tarde, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Entre los aspectos solicitados, el jefe de la ONPE tendrá que detallar las razones de carácter estructural y operativo que originaron las serias irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026.

A la sesión extraordinaria también han sido invitados el contralor general de la república, César Aguilar; y el defensor del Pueblo, Josué Gutíerrez; quienes deberán informar sobre las acciones realizadas por las entidades que dirigen en torno a la jornada electoral del 12 de abril de 2026.