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Largas colas de camiones con material electoral. Foto: América Noticias
Largas colas de camiones con material electoral. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Una larga fila de camiones continúan esperando frente al almacén de la ONPE ubicado en Lurín a la espera de entregar el material electoral que trasladaron desde varios distritos de Lima tras las elecciones generales 2026 realizadas el domingo 12 y lunes 13 de abril.

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