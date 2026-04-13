Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Empresa de transporte electoral niega responsabilidad en retrasos y pide rectificación a la ONPE. (Foto: ONPE)
Empresa de transporte electoral niega responsabilidad en retrasos y pide rectificación a la ONPE. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La empresa Servicios Generales Galaga SAC solicitó a la que emita aclaraciones y ofrezca disculpas públicas por los perjuicios ocasionados a su imagen institucional, tras las en Lima Metropolitana.

LEE: STAE: el sistema que debía agilizar el proceso pero cuyas fallas terminaron por retrasar la instalación de mesas

En un pronunciamiento difundido este lunes, la compañía rechazó ser la única responsable de los retrasos en la etapa final del proceso logístico y sostuvo que cumplió estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los términos de referencia del servicio contratado.

Según detalló, el transporte del material electoral fue planificado y ejecutado conforme a los cronogramas y requerimientos proporcionados por la ONPE, por lo que —afirmó— dependió en todo momento de la coordinación, entrega oportuna y condiciones logísticas definidas por la propia entidad electoral.

Galaga SAC subrayó que las demoras registradas no responden a incumplimientos contractuales de su parte, sino a factores ajenos a su responsabilidad operativa, los cuales —indicó— deben ser evaluados de manera integral por la entidad contratante. En esa línea, cuestionó las declaraciones del titular de la ONPE, al considerar que han generado un impacto negativo en su reputación sin haberse analizado previamente todas las circunstancias del servicio.

Solicitan disculpas públicas

En su comunicado, la empresa pidió expresamente a la ONPE, como máximo ente operativo en materia electoral, que disponga las aclaraciones correspondientes y ofrezca disculpas públicas por los daños ocasionados a su imagen.

Asimismo, informó que ya entregó toda la documentación del contrato a la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), en presencia de un representante del , con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

MÁS: Crisis educativa en el Perú: 57% de colegios en regiones necesitan ser completamente reemplazados, ¿cuáles son?

La compañía reafirmó además su disposición a colaborar con las autoridades competentes, incluyendo el , en cualquier investigación que permita determinar responsabilidades de manera objetiva.

Finalmente, Galaga SAC reiteró su compromiso con la transparencia, el cumplimiento contractual y la colaboración institucional en el marco del proceso electoral.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.