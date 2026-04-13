La empresa Servicios Generales Galaga SAC solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que emita aclaraciones y ofrezca disculpas públicas por los perjuicios ocasionados a su imagen institucional, tras las incidencias registradas en el traslado de material electoral en Lima Metropolitana.

En un pronunciamiento difundido este lunes, la compañía rechazó ser la única responsable de los retrasos en la etapa final del proceso logístico y sostuvo que cumplió estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los términos de referencia del servicio contratado.

Según detalló, el transporte del material electoral fue planificado y ejecutado conforme a los cronogramas y requerimientos proporcionados por la ONPE, por lo que —afirmó— dependió en todo momento de la coordinación, entrega oportuna y condiciones logísticas definidas por la propia entidad electoral.

Galaga SAC subrayó que las demoras registradas no responden a incumplimientos contractuales de su parte, sino a factores ajenos a su responsabilidad operativa, los cuales —indicó— deben ser evaluados de manera integral por la entidad contratante. En esa línea, cuestionó las declaraciones del titular de la ONPE, al considerar que han generado un impacto negativo en su reputación sin haberse analizado previamente todas las circunstancias del servicio.

Solicitan disculpas públicas

En su comunicado, la empresa pidió expresamente a la ONPE, como máximo ente operativo en materia electoral, que disponga las aclaraciones correspondientes y ofrezca disculpas públicas por los daños ocasionados a su imagen.

Asimismo, informó que ya entregó toda la documentación del contrato a la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), en presencia de un representante del Ministerio Público, con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La compañía reafirmó además su disposición a colaborar con las autoridades competentes, incluyendo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en cualquier investigación que permita determinar responsabilidades de manera objetiva.

Finalmente, Galaga SAC reiteró su compromiso con la transparencia, el cumplimiento contractual y la colaboración institucional en el marco del proceso electoral.

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