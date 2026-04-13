José Samamé Blas, funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que asumió la responsabilidad por las demoras en la entrega de material que provocó que se frustre la votación en unos 13 locales en Lima este domingo 12 de abril, fue detenido este lunes como parte de las investigaciones por este caso.

Samamé Blas fue intervenido por la Policía este lunes 13 de abril luego que se iniciaran diligencias para determinar responsabilidades en el retraso de la entrega de todo el material electoral que, no solo provocó demoras en la instalación de mesas de votación en varios distritos de Lima Sur, sino que dejó sin votar a más de 52 mil ciudadanos en 13 locales de votación donde no se pudo votar hasta las 2 p.m. del domingo.

Antes de su captura, el funcionario había presentado su carta de renuncia ante el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, asumiendo su responsabilidad en estos incidentes, a pesar que aseguró que la institución había cumplido con las acciones para la “adecuada entrega del material electoral”.

Sin embargo, sigue y menciona que hubo “fallas logísticas que han afectado el normal despliegue del material electoral en diversos locales de votación en la ciudad de Lima”.

“Reconozco la responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido, por lo que presento mi carta de renuncia al cargo de Gerente de la Gerencia de Gestión Electoral”, se lee en el documento.