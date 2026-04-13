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Miembros de mesa y personeros pasaron 24 horas completas dentro de un colegio en VES. (América TV)
Miembros de mesa y personeros pasaron 24 horas completas dentro de un colegio en VES. (América TV)
Por Redacción EC

Los miembros de mesa y los personeros que llegaron a un colegio en Villa El Salvador para realizar sus labores durante la jornada de las elecciones generales de este 12 de abril pasaron 24 horas dentro de la institución y pernoctaron en el lugar para terminar de contar los votos.

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