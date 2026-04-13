Los miembros de mesa y los personeros que llegaron a un colegio en Villa El Salvador para realizar sus labores durante la jornada de las elecciones generales de este 12 de abril pasaron 24 horas dentro de la institución y pernoctaron en el lugar para terminar de contar los votos.

Así lo relató para América Noticias una personera que recién salió del local de votación a las 7 a.m. de hoy lunes, luego de haber estado todo un día en la institución educativa.

En su testimonio, comentó que si bien los miembros de mesa y personeros llegaron a la primera hora de la mañana, la mesa recién se pudo instalar a las 10 a.m. por falta de personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la demora en el arribo del material electoral.

“Nos trajeron tardísimo todos los materiales. Luego hemos estado esperando para ver que los materiales sirvan. Las impresoras nuevas de caja no funcionaban. Se les acabó la tinta, que la máquina no tenía sistema. Luego trajeron otra máquina que tampoco funcionaba y mandaron que teníamos que hacer todo manual”, comentó.

Como en casi todas las mesas de votación, a las 6 p.m. del domingo cerró la votación, pero dese esa hora indicó que han estado “tratando de hacer todo el trabajo manualmente porque no había sistema”.

La personera reclamó que el personal de la ONPE ni siquiera les permitiera comunicarse por teléfono con tranquilidad a pesar de que tenía que coordinar para pasar la noche en el colegio, cenar y continuar con sus labores.

“Hay algunas mesas que ya están culminando. Prácticamente a las 4 o 5 a.m. han estado saliendo. Estaban casi todas las aulas llenas de personas que estaban tratando de hacer el conteo”, destacó.