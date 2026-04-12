Juan Charles Alvarado, gerente general de Galaga, empresa encargada de transportar el material electoral, equipos informáticos electorales y demás implementos para estas elecciones generales 2026, se pronunció luego que la ONPE dijera que iniciará acciones legales en su contra.

Alvarado indicó que por el momento “guardará silencio” y que todo lo sindicado por los organismos electorales “tendrá que demostrarse”.

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