Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Juan Charles Alvarado, gerente general de Galaga, empresa encargada de transportar el material electoral, equipos informáticos electorales y demás implementos para estas elecciones generales 2026, se pronunció luego que la ONPE dijera que iniciará acciones legales en su contra.
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