Resumen

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Elecciones Generales 2026. Foto: GEC
Elecciones Generales 2026. Foto: GEC
Por Redacción EC

Juan Charles Alvarado, gerente general de Galaga, empresa encargada de transportar el material electoral, equipos informáticos electorales y demás implementos para estas elecciones generales 2026, se pronunció luego que la ONPE dijera que iniciará acciones legales en su contra.

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