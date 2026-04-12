Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, anunció el inicio oficial a la jornada electoral con el tradicional toque de campana. En su pronunciamiento garantizó el respeto al sufragio y el derecho a las personas a votar.

Además, Burneo señaló que estas elecciones serán las “más complejas” que ha organizado el sistema electoral en sus 95 años de historia.

“Más que ello hemos hecho un gran esfuerzo como institucional y como sistema para desplegar recursos logísticos humanos, y también mucha mística y mucho compromiso entorno a estas elecciones”, dijo.

“Son las elecciones más complejas que ha administrado el sistemas electoral en sus 95 años de existencia. El jurado nacional de elecciones nació en 1931. Y esto no es más que parte de nuestra función, parte de los retos que asumimos con mucha responsabilidad, pero sobre todo con el compromiso que todos nosotros nos debemos a nuestro país, a nuestra nación y a nuestros ciudadanos”, agregó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Según indicó, el Jurado Nacional de Elecciones ya está desplegado en todos los rincones del país.

“Son más de 150 mil miembros del Jurado Nacional de Elecciones desplegados, y lo que buscamos es garantizar una fiscalización de 360° grados en tanto en las acciones previas y de control como en las acciones ya concretas a nivel de cada uno de los centros de votación y mesas de sufragio, y también en la parte posterior, al sufragio mismo en el repliegue de la actas de las cedulas de votación que ahora se conservan. Finalmente, en el reconteo de votos para garantizar la cadena de custodia que nosotros debemos garantizar como Jurado Nacional de Elecciones”, dijo Burneo.

Burneo, presidente del JNE, aseguró que la institución está comprometida con la democracia y el estado de derecho, dejando en claro que se respetarán los resultados que emanen las urnas.

“Esto es un despliegue sin precedentes, pero fuera de ello es una fiesta electoral en donde el ciudadano peruano tiene ese gran poder de garantizar la transición y darle nuevamente a nuevas autoridades ese gran privilegio y responsabilidad de dirigirnos en los próximos cinco años. Este acto simbólico lo damos por inaugurado. Inauguramos este día, 12 de abril, día de elecciones y esta fiesta electoral a todos ustedes y les agradezco su presencia y su compromiso. Y que finalmente el pueblo gane y que se respete. Nosotros vamos a respetar”, puntualizó el presidente del JNE.

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