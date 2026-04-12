El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció que se amplía el horario de votación en estas elecciones generales 2026 hasta las 18:00 horas por demoras en la instalación de mesas en distintos puntos del Perú.

“Agradecemos la decisión del presiente del JNE y su pleno de hacer suyo nuestro pedido lo cual garantiza que la ciudadanía en su conjunto hoy día pueda salir a votar. Pedimos desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales las disculpas del caso por los problemas logísticos,” indicó Corvetto, jefe de la ONPE.

De otro lado, la ONPE comunicó también que iniciará acciones legales y penales contra la empresa que estuvo a cargo del servicio de transporte de material electoral en Lima Metropolitana.

“La ONPE ha desplegado material electoral en tres momentos: el 22 de marzo se entregaron 33 toneladas de material al Ministerio de Relaciones Exteriores, y el 28 de marzo se inició el traslado, terrestre y aéreo, del material hacia el interior del país, todo lo cual se realizó sin inconvenientes”, señala el documento.

Agregó que “el viernes 10, en la noche, empezó el traslado hacia los locales de Lima Metropolitana y el Callao, que debió continuar la mañana del sábado 11. Para cumplir esta última etapa, la empresa contratada no contó con la cantidad requerida de vehículos”.

JNE se pronuncia por demora de mesas

Además, Roberto Burneo, presidente del Jurado nacional de Elecciones (JNE), informó también que el horario de instalación de mesas se extendió hasta las 2 p. m. a nivel nacional.

Demoras en Surco, Miraflores y Villa El Salvador

Hoy, domingo 12 de abril, día de las elecciones generales 2026, desde muy temprano ciudadanos indicaron retrasos en diversos locales de votación de Lima Metropolitana debido a la falta de material electoral, generando malestar entre ciudadanos y miembros de mesa.

En distritos como Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Miraflores, entre otros, los votantes reclaman que las mesas se han demorado horas en instalarse.

Cabe señalar que en estas elecciones, además del presidente del Perú, se elegirán 130 diputados, 60 senadores y cinco representantes del Parlamento Andino.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONP) informó que ha desarrollado un sitio web para que todas las personas puedan hacer seguimiento de los resultados oficiales de los comicios. Esto, según detalló la entidad, de acuerdo con cómo las actas electorales se procesan en los centros de cómputo de todo el país.

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