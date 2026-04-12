Resumen

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Por Redacción EC

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció que se amplía el horario de votación en estas elecciones generales 2026 hasta las 18:00 horas por demoras en la instalación de mesas en distintos puntos del Perú.

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