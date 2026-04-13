Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las investigaciones permitirán determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
Las investigaciones permitirán determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a una fiscalizadora de local de votación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), identificada como Zaira Velásquez Mejía (22), quien ha sido acusada de romper 18 cédulas de sufragio en la institución educativa Antonio Raimondi.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: