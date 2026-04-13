La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a una fiscalizadora de local de votación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), identificada como Zaira Velásquez Mejía (22), quien ha sido acusada de romper 18 cédulas de sufragio en la institución educativa Antonio Raimondi.

Elecciones 2026: JNE continua supervisando votación extraordinaria en 13 locales de Lima. Foto: JNE.

Según la PNP, la detención se ejecutó alrededor de las 8:00 la noche del domingo 12 abril, bajo la modalidad de flagrancia, en la ciudad de Trujillo, La Libertad.

El accionar de la fiscalizadora se habría producido durante el proceso de escrutinio en la mesa N.º 028482 del local de votación. Los motivos aún son materia de investigación.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes de la Comisaría Ayacucho intervinieron de forma inmediata tras detectar la presunta comisión de un delito que compromete la integridad del proceso electoral.

El caso fue derivado a la Fiscalía de Flagrancia, que estará a cargo de las investigaciones preliminares para determinar las responsabilidades y esclarecer los hechos.