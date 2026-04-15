A fin de brindar asesoría técnica y acelerar la reconstrucción de la infraestructura pública más afectada por el Niño costero del 2017, en 2020, el Reino Unido firmó un acuerdo con el Perú, bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G), mediante el cual se realizó la edificación de escuelas, establecimientos de salud y defensas contra inundaciones en varias regiones del país. Esto ayudó a reducir significativamente los plazos de ejecución, teniendo listas las estructuras en tiempo récord, mucho antes que de forma tradicional.

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El apoyo del país europeo se ha dado a través de UKDT (Equipo de Entrega del Reino Unido) en Perú, formado por expertos de las consultoras británicas Mace, Arup y Gleeds, y en apoyo a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), y anteriormente con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

A través de esta alianza, también se viene implementando un nuevo sistema integrado de alerta temprana para proteger a las comunidades, infraestructura y empresas frente a eventos climáticos extremos. Cabe mencionar que el acuerdo se prorrogó hasta finales de 2026.

Asimismo, con el fin de medir el impacto de este programa, se llevó a cabo un estudio que evidenció mejoras relevantes: 71 escuelas modernas entregadas en ocho regiones del país, más de 1,2 millones de personas beneficiadas por hospitales y centros de salud construidos, soluciones integrales de prevención de inundaciones, hasta 9.000 empleos por año durante la fase de construcción, entre otras.

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Evaluación a detalle del impacto

En marzo de 2025, UKDT inició un estudio para evaluar el impacto e identificar las lecciones aprendidas de la alianza entre Perú y el Reino Unido, en apoyo a la reconstrucción. El análisis a profundidad de los proyectos de educación y salud se centró en dos áreas con gran variedad de contextos y características: la región Piura y la ciudad de Trujillo. Se estudió el impacto de cinco escuelas, dos hospitales y dos centros de salud en estas áreas.

Para los proyectos de protección frente a inundaciones, se analizaron los 19 que ya están completados o cuya finalización se prevé para el 2030. Además del programa y los proyectos que se están llevando a cabo y que están logrando lo que se habían propuesto, se evaluaron los impactos generales en las comunidades y economía locales.

El objetivo principal del informe es captar, en la medida de lo posible con los recursos disponibles, una imagen clara del impacto directo y general de las infraestructura que se ha construido a través de la alianza entre el Reino Unido y Perú.

La información presentada buscar respaldar la toma de decisiones y la planificación de futuros programas para reducir el riesgo, aumentar la eficiencia, superar los retos y optimizar el impacto de la inversión en infraestructura pública.

En lo que respecto a la construcción de edificaciones, el estudio revela que cuatro de cada cinco encuestados mencionaron que sus centros de salud (76 %) o escuelas (88 %) superaron sus expectativas. Los entrevistados destacaron las aulas modernas, con luz natural y bien ventiladas, con espacios de enseñanza especializados y conexión a internet.

Además, nueve de cada diez (86%) consideraron que las nuevas instalaciones motivaban a más personas a buscar atención médica y mejoran la motivación y la asistencia de los alumnos a la escuela (95%). Destacaron también la entrega de los proyectos: en promedio, entre dos y tres veces más rápido que otros. Esto se logró a pesar de que muchos se construyeron en entornos remotos y complejos, con estándares más elevados de calidad de diseño y con medidas de protección contra fenómenos meteorológicos extremos.

Nuevas escuelas

El balance en el sector educativo es el siguiente: cerca de 45.000 alumnos y 2.000 profesores de ocho regiones del país han resultado beneficiados con la construcción de 71 escuelas a través de la alianza con UKDT. Estos espacios fueron diseñados para transformar la práctica y la calidad de la enseñanza, con laboratorios y conexión a internet, computadoras portátiles y proyectores para apoyar el aprendizaje interactivo.

Asimismo, más de 9 de cada 10 (95%) encuestados informaron de una mejora en la motivación y la asistencia de los alumnos, así como de instalaciones de mayor calidad (94%). Además, 4 de cada 5 (84%) informaron de una mejora en el rendimiento de los alumnos, sumando a ello que la demanda de varias de las escuelas aumentó o ya alcanzó su capacidad máxima por primera vez en su historia. Cuatro de cada cinco (84%) también reportaron que las escuelas atraen y retienen a más profesores calificados.

Estas nuevas infraestructuras también afianzaron la identidad comunitaria: 4 de cada 5 encuestados manifestaron un mayor orgullo comunitario (82%) y una mayor percepción de seguridad en su comunidad, mientras que el 91% informó de un impacto positivo en sus planes para el futuro.

Las escuelas se ejecutaron desde el diseño hasta su finalización en un promedio de 2,5 años, en comparación con los 5 años que tardaron otras escuelas en el Perú. El 72% se construyeron en menos de tres años, en comparación con el 32% de los colegios sin apoyo de UKDT. Las escuelas UKDT cuentan con una vida útil de más de 50 años.

Otro punto que resalta el estudio es el impacto económico local y nacional, pues la inversión en las escuelas con asesoría técnica de UKDT ha generado 3.472 puestos de trabajo al año durante cinco años de construcción de toda la cartera de proyectos, y ha generado US$281 millones (S/1.050 millones) en valor económico derivado de la construcción.

Mejores servicios sanitarios

De acuerdo el estudio, más de 1,2 millones de personas se benefician de 9 hospitales y centros de salud con estándares internacionales, entregados mediante la alianza UKDT en cuatro regiones del país. Estos locales se planificaron y diseñaron para brindar nuevas especialidades como neurología, oncología, UCI y diagnóstico (tomografía, mamografía, etc.).

Cuatro de cada cinco (81%) encuestados reportaron mejor acceso a servicios médicos a nivel local. Por ejemplo, en Chulucanas, el aumento de la capacidad y especialidades quirúrgicas han duplicado el total de cirugías, pasando de 750 en el primer semestre de 2023 a 1.500 en el primer semestre de 2025. En tanto, el centro de salud de Castilla cuenta por primera vez con quirófano, lo que permite realizar cirugías sin necesidad de derivar a los pacientes a otro centro.

Asimismo, 3 de cada 4 encuestados (75%) registraron tiempos de espera menores para recibir tratamiento y el 86% afirmó que la calidad de las instalaciones motivó a más personas a buscar atención. El personal destacó también una mayor retención de empleados y un aumento de las habilidades gracias a las modernas instalaciones y equipos.

Cabe decir que las instalaciones de UKDT cumplen estándares internacionales, aislamiento sísmico y sistemas externos completos de drenaje, energía y accesos. Además, pese a que muchos están en ubicaciones remotas, se entregaron hasta tres veces más rápido que otros establecimientos, progresando, en su mayoría, del diseño a la entrega en menos de 3 años.

La mayoría de centros de salud que no tuvieron asesoría de UKDT, normalmente más pequeños y con especificaciones técnicas de menor estándar, tardaron entre 3 y 9 años en entregarse. Mientras tanto, los hospitales que tuvieron apoyo de UKDT se entregaron, en promedio, en la mitad del tiempo, pasando todos ellos de diseño a entrega en 4 años o menos, frente a 4 a 10 años en hospitales sin UKDT.

En el caso de l impacto económico, la inversión en hospitales y centros de salud ha generado 2.100 puestos de trabajo al año durante 8 años de construcción, generando US$275 millones (S/1.030 millones de soles) en valor económico derivado de la construcción.

Protección contra inundaciones

Esta alianza ha hecho posible que tres proyectos de protección de quebradas ya hayan sido culminados y brinden protección frente a inundaciones y deslizamientos a más de 100.000 personas. Asimismo, están en marcha otras 16 obras de protección de ríos y quebradas y drenaje urbano, que se concluirán hacia el 2030. Junto con los primeros componentes del sistema integrado de alerta temprana, todo esto beneficiará a 2 millones de personas más.

EL estudio señala que el principal beneficio económico de estos proyectos será evitar los daños directos causados por fenómenos meteorológicos extremos, tanto a la propiedad como a la infraestructura y la agricultura, así como el impacto indirecto en el empleo y la recaudación pública mediante impuestos.

En Trujillo, los beneficios económicos previstos de la protección contra inundaciones proporcionada con asesoría de UDKT son de US$4.670 millones (S/17.420 millones) durante los primeros 50 años. En el caso de Piura, el beneficio estimado es de US$14.400 mil millones (S/53.790 millones) en el mismo periodo.

Beneficio nacionales Los proyectos de soluciones integrales contra inundaciones que se prevé terminar en el 2030 y que han tenido apoyo de UKDT contribuirían con hasta US$ 23 190 millones (S/ 86 600 millones) para la economía nacional en daños evitados, lo que equivale al 8 % del PBI del Perú en 2024.

Ejecutar todos los proyectos de ríos, quebradas y drenaje urbano dentro de la cartera de proyectos de UKDT generaría hasta US$ 42 930 millones (S/ 160 290 millones) en beneficios económicos a través de daños evitados en los primeros 50 años, lo que representa el 13 % del PBI del Perú en 2024.