Por Hernán Medrano Marin

A fin de brindar asesoría técnica y acelerar la reconstrucción de la infraestructura pública más afectada por el Niño costero del 2017, en 2020, el Reino Unido firmó un acuerdo con el Perú, bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G), mediante el cual se realizó la edificación de escuelas, establecimientos de salud y defensas contra inundaciones en varias regiones del país. Esto ayudó a reducir significativamente los plazos de ejecución, teniendo listas las estructuras en tiempo récord, mucho antes que de forma tradicional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.