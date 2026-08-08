El ‘Team Perú’ destacó en las tres modalidades (standard, blitz y rápido) en el certamen internacional realizado en Colombia.
El ‘Team Perú’ destacó en las tres modalidades (standard, blitz y rápido) en el certamen internacional realizado en Colombia.
Por Redacción EC

En una nueva demostración del alto nivel del deporte ciencia en el país, la delegación peruana firmó una sobresaliente actuación en el XXXVI Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud Absoluto y Femenino, realizado del 26 de julio al 2 de agosto en la ciudad de Medellín, Colombia, donde una representante peruana de 10 años logró el campeonato.

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