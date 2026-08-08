En una nueva demostración del alto nivel del deporte ciencia en el país, la delegación peruana firmó una sobresaliente actuación en el XXXVI Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud Absoluto y Femenino, realizado del 26 de julio al 2 de agosto en la ciudad de Medellín, Colombia, donde una representante peruana de 10 años logró el campeonato.

Nuestros ajedrecistas lograron 19 medallas (11 de oro, 4 de plata y 4 de bronce) para el Perú y subieron al podio en las tres modalidades del torneo (standard, blitz y rápido). Con este resultado, el equipo nacional reafirmó su liderazgo y se posicionó en el tercer lugar de la competencia por países en América, donde también estuvieron los mejores talentos de Brasil, Canadá, Estados Unidos, entre otros.

Se debe resaltar la destacada actuación de Lhuanna Jauregui en los resultados individuales dentro de la categoría sub-10, quien subió al podio en las tres modalidades de la competencia al conquistar dos medallas de oro en los ritmos standard y rápido y una de bronce en blitz.

La talentosa ajedrecista de diez años suma dos nuevos e importantes logros junto al equipo nacional. En mayo de este año, obtuvo medallas de oro (rápido) y bronce (blitz) en la categoría sub-11 femenina en el Campeonato Panamericano de Ajedrez, en El Salvador.

El desempeño de la pequeña Lhuanna destacó como parte de un grupo clave de la misma institución educativa, la cual sumó al medallero patrio 15 preseas (7 de oro, 4 de plata y 4 de bronce). Ese conjunto estuvo integrado por estudiantes del Saco Oliveros —colegio licenciatario de la Marca Perú— desde la sub-8 hasta la sub-18 en las categorías absolutas y femeninas.

Los títulos continentales de oro fueron completados por las valiosas participaciones de Lucero Gómez (sub-8), Daianna Napan (sub-12) y Ayme Maraví (sub-18), mientras que Jarely Rojas (sub-10) aportó con una de bronce al medallero peruano