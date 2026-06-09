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Essalud entregó un nuevo lote equipado de 12 Ambulancias Rurales Tipo II. (Foto: Essalud)
Essalud entregó un nuevo lote equipado de 12 Ambulancias Rurales Tipo II. (Foto: Essalud)
/ CHINO
Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud (EsSalud) entregó de un nuevo lote equipado de 12 Ambulancias Rurales Tipo II. Estos vehículos fortalecerán la capacidad de respuesta y asegurarán traslados asistidos eficientes, en beneficio de miles de asegurados de nueve redes prestacionales y asistenciales del territorio nacional.

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