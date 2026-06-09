El Seguro Social de Salud (EsSalud) entregó de un nuevo lote equipado de 12 Ambulancias Rurales Tipo II. Estos vehículos fortalecerán la capacidad de respuesta y asegurarán traslados asistidos eficientes, en beneficio de miles de asegurados de nueve redes prestacionales y asistenciales del territorio nacional.

Se trata de camionetas 4x4 acondicionadas, de diseño robusto, aptas para enfrentar caminos de difícil acceso. Con esta flota de 12 unidades, EsSalud completa el total de 37 ambulancias rurales programadas para el fortalecimiento de la atención a nivel nacional.

La distribución de este equipamiento de alta tecnología tiene como finalidad principal garantizar la atención oportuna de emergencias prehospitalarias, permitir el monitoreo básico y cardíaco constante del paciente, brindar soporte respiratorio avanzado y realizar extracciones seguras en terrenos rurales.

Las doce ambulancias serán destinadas a puntos estratégicos para optimizar el tiempo de respuesta médica. Dos de ellas reforzarán el Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo en Arequipa, mientras que las diez restantes se derivarán de forma individual al CAP II Chalhuanca en Apurímac, al Hospital II Huamanga en Ayacucho, al Hospital Sicuani y al Hospital Espinar en Cusco.

Asimismo, al Hospital II Huancavelica y al Puesto Médico Acobamba en la misma región, al CAP I Palpa en Ica, al Puesto Médico San Gabán-Macusani en Juliaca, al CAP II Torata en Moquegua y al CAP II Ácora en Puno.

Para asegurar la estabilización de los accidentados, se han incorporado camillas telescópicas, sets de collarines cervicales, tablas rígidas, juegos de férulas y chalecos de extricación, complementados con maletines de reanimación, pulsioxímetros y desfibriladores portátiles con monitor incorporado.

Cada unidad posee un sistema de comunicación de vanguardia integrado por equipos de radiocomunicación móvil HF y VHF, además de dispositivos portátiles Handy, esenciales para enlazar los vehículos con las centrales de emergencia en zonas aisladas.

Así, los pacientes rurales recibirán cuidados intensivos iniciales desde el momento de su abordaje en las rutas de montaña, mitigando los riesgos del traslado y garantizando una llegada estabilizada a los hospitales de mayor complejidad del país.