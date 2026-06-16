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Caribeños de Guadalupe son víctimas de extorsión: le exigen S/30 mil al dueño. (Foto: Captura de video - "América Noticias" / Instagram - @orquestacaribenosdeguadalupe)
Caribeños de Guadalupe son víctimas de extorsión: le exigen S/30 mil al dueño. (Foto: Captura de video - "América Noticias" / Instagram - @orquestacaribenosdeguadalupe)
Por Redacción EC

La delincuencia vuelve a golpear al sector musical en el norte del país. Un grupo de extorsionadores provocó gran preocupación en la región de La Libertad tras detonar un artefacto explosivo muy cerca de la vivienda de Fernando Aspericueta, dueño y director de la agrupación de cumbia Caribeños de Guadalupe.

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