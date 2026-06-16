La delincuencia vuelve a golpear al sector musical en el norte del país. Un grupo de extorsionadores provocó gran preocupación en la región de La Libertad tras detonar un artefacto explosivo muy cerca de la vivienda de Fernando Aspericueta, dueño y director de la agrupación de cumbia Caribeños de Guadalupe.

El violento atentado ocurrió el lunes por la noche en el distrito de Guadalupe, ubicado en la provincia de Pacasmayo. Aunque el artefacto afectó directamente la fachada de una vivienda vecina causando daños materiales, el propio empresario musical confirmó que el ataque estaba dirigido explícitamente hacia su persona.

Minutos después del estallido, la víctima descubrió que el ataque venía acompañado de un mensaje extorsivo en su teléfono móvil. Los criminales le exigen el pago inmediato de un cupo de S/30 mil a cambio de no volver a atentar contra su integridad ni la de sus seres queridos.

Caribeños de Guadalupe son víctimas de extorsión: le exigen S/30 mil al dueño. (Foto: Captura de video / "América Noticias")

“Ha caído un bombazo en la casa de mi vecina, pero esa bomba era para mí. No sé por qué hay tanta maldad”, declaró consternado Fernando Aspericueta en una transmisión en vivo, según registró América Noticias.

El dueño de la agrupación musical reveló que las amenazas en su contra no son recientes, ya que venía recibiendo textos amedrentadores desde el pasado mes de mayo. A pesar de haber solicitado las garantías para su vida ante las autoridades competentes, los criminales cumplieron con su primera advertencia.

La Policía Nacional del Perú y peritos de investigación criminal llegaron al lugar del atentado para recoger las evidencias necesarias e iniciar las investigaciones que permitan identificar el origen de los mensajes extorsivos enviados al empresario.

Cabe resaltar que este no es el primer golpe de la delincuencia contra las agrupaciones de cumbia. Anteriormente, grupos como Armonía 10, Agua Marina, Corazón Serrano y más han denunciado haber sido víctimas de atentados y mensajes extorsivos.