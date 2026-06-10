La legendaria agrupación Caribeños de Guadalupe, fundada en agosto de 1971, ha vivido una ruptura que marcará un antes y un después en su trayectoria musical. Lo que por décadas fue un negocio familiar unido bajo la dirección de los hermanos Fernando y Santiago Aspericueta Cabanillas, se ha roto tras una fuerte pelea por adueñarse del nombre y el estilo del grupo. Este conflicto ha provocado que la agrupación se divida en dos partes, cada una peleando por ser la verdadera sucesora de los fundadores. Mientras ambos hermanos lanzan sus propios proyectos y buscan ganarse al público, tanto los seguidores como los organizadores de conciertos enfrentan una situación confusa y bastante tensa, pues ya no está claro quién tiene el derecho real de usar el nombre ni cuál es el grupo original que todos conocían.

¿CÓMO SE ORIGINÓ LA RUPTURA QUE DIVIDIÓ AL GRUPO?

La división de la orquesta comenzó por un fuerte enfrentamiento entre los hermanos Fernando ‘Nando’ y Santiago ‘Chanta’ Aspericueta Cabanillas. Tras trabajar juntos por mucho tiempo, los hijos del fundador Santiago Aspericueta Reyes decidieron separarse debido a una pelea por el mando total de la marca.

Esta disputa los llevó a tomar caminos distintos, donde cada uno intenta demostrar que posee la esencia original de la agrupación. Para lograrlo, los hermanos utilizan métodos diferentes: mientras uno mantiene a los músicos que ya estaban en el grupo, el otro ha decidido contratar a artistas que fueron parte del éxito histórico de la orquesta. De esta manera, cada uno busca convencer al público de que su versión es la verdadera.

¿CUÁL ES LA REALIDAD LEGAL DETRÁS DE ESTAS MARCAS?

La situación ante Indecopi es bastante complicada debido a las decisiones que cada uno tomó para proteger su postura. Fernando Aspericueta logró registrar legalmente el nombre completo de “Orquesta Caribeños de Guadalupe”, lo que le da una ventaja clara.

Por el contrario, Luis Santiago Aspericueta registró solamente la palabra “Caribeños”. Con este movimiento, Santiago ha protegido su marca y bloqueado el uso del nombre “Caribeños” para que su hermano no pueda emplearlo de forma independiente en sus anuncios. Esta traba legal es un dolor de cabeza para los empresarios de eventos, quienes ahora deben ser extremadamente cuidadosos con los contratos para no terminar involucrados en juicios por el uso indebido de una marca.

¿CÓMO ESTÁN FORMADAS LAS NUEVAS AGRUPACIONES?

Hoy en día, el panorama musical se divide en dos bandos. Santiago ‘Chanta’ Aspericueta dirige ahora a “Caribeños” y sigue manejando las redes sociales originales del grupo. Sus vocalistas son Héctor Boza, Danitzon, Jordan Ávila y Mario Correa, quienes actualmente se encuentran realizando presentaciones en Europa.

Por otro lado, Fernando Aspericueta ha formado su propio grupo llamado “Caribeños de Guadalupe”. Él asegura que su orquesta es la que realmente conserva el legado y la esencia de siempre. Su equipo incluye a Tommy Portugal, Armando Junior, Edgar Salgado y Pier Fernández. El debut de esta nueva orquesta será el sábado 11 de julio en el Coliseo Dibós, donde empezarán a escribir su propio camino, según informa La República.

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