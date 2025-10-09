Este 8 de octubre, el mundo de la cumbia se vio conmocionado por el terrible atentado que sufrió Agua Marina en el distrito de Chorrillos, mientras se disponían a brindar un espectáculo frente a cientos de personas. Lo que sería un feriado lleno de alegría y diversión con una de las agrupaciones más popular del país, se volvió un día lleno de terror y angustia que sería provocado por extorsionadores. Este lamentable incidente provocó cinco heridos a causa de los impactos de la bala, quienes se recuperan satisfactoriamente en diversos centros de salud. Es así que, reconocidos referentes de la cumbia, como Grupo 5, Los Mirlos, Armonía 10, Hermanos Yaipén, Corazón Serrano, entre otros manifestaron su solidaridad y exigieron mayores medidas de seguridad tanto para los artistas como para el público. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

RECONOCIDOS GRUPOS DE CUMBIA SE PRONUNCIAN POR EL ATENTADO CONTRA AGUA MARINA

En medio del ataque armado contra Agua Marina, ocurrido el pasado 8 de octubre, diversas agrupaciones de cumbia se pronunciaron en redes sociales para expresar su solidaridad y solicitar mayores estrategias de seguridad frente al crimen organizado. Uno de los que mostraron su indignación fue Armonía 10 que mostró su apoyo y pidió al Gobierno trabajar en busca de paz. “¡BASTA YA! Hacemos un llamado a las máximas autoridades, basta de la delincuencia, basta de la indolencia, basta de la indiferencia. El Perú se desangra… ¡Que no se derrame más sangre inocente!”, escribieron.

Por su parte, Corazón Serrano mostró su respaldo a la banda norteña y su profundo pesar ante el imparable avance de la delincuencia. Así también, las reconocidas agrupaciones Los Mirlos y Rossy War instaron a las autoridades mayor seguridad a los artistas. El Grupo 5 no se quedó atrás y mencionó lo siguiente: “Como Grupo5 no encontramos más palabras para condenar lo sucedido… El país entero protesta por la ineficiencia de las autoridades ¿Cuánta más sangre se va a derramar?”.

¿QUÉ AGRUPACIONES DE CUMBIA HAN SIDO VÍCTIMAS DE ATENTADOS?

Este miércoles 8 de octubre, el mundo de la cumbia en el país se vio conmocionado luego de que la agrupación Agua Marina sufriera un terrible atentado. Todo ocurrió mientras la banda norteña se presentaba en el Círculo Militar de Chorrillos. En pleno espectáculo, cuando cientos de fanáticos coreaban sus canciones, una ráfaga de balas sorprendió a todos, al parecer, proveniente de una banda criminal. Este hecho dejó cinco heridos, quienes se viene recuperando en diversos centros de salud. Esto refleja la inseguridad a la que están expuestas las bandas musicales y los eventos en los que se presentan.

Sin embargo, este no es el primer caso, pues en diciembre del año pasado, la orquesta Hermanos Guerrero enfrentó la trágica pérdida de su vocalista, Thalía Manrique Castillo, que semanas después la agrupación continuó recibiendo más llamadas intimidantes. Asimismo, Corazón Serrano, Armonía 10, Grupo 5 y otras bandas de cumbia han revelado que vienen siendo atacados y amenazados por criminales. Esto ha llevado a que tomen diversas medidas particulares con el objetivo de salvaguardar la integridad de sus integrantes. Por su parte, las autoridades continúan investigando estos hechos a fin de determinar responsables.