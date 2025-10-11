No cabe duda de que la industria musical peruana pasa por una preocupante crisis marcada por la violencia y las extorsiones, hechos que han cobrado la vida de reconocidos artistas y afectado gravemente a destacadas orquestas, quienes viven atemorizadas cada día. De esta manera, estos ataques no solo golpean al ámbito de la cumbia nacional, sino que también evidencian el clima de inseguridad que se vive actualmente en todo el país. En ese sentido, tras el terrible atentado que sufrió la agrupación de Agua Marina en Chorrillos, diversos medios de comunicación internacionales reaccionaron ante el inusual hecho que dejó cinco heridos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ LA PRENSA INTERNACIONAL TRAS EL ATAQUE A AGUA MARINA?

En medio del ataque armado contra Agua Marina, ocurrido el pasado 8 de octubre, no solo los artistas nacionales se pronunciaron sobre este hecho, pues también lo hicieron diversos medios internacionales que, a través de sus plataformas digitales, informaron sobre lo ocurrido. En el caso de El País de España reportó que tras el ataque a la agrupación piurana motivó la presentación de la vacancia presidencial. “El ataque no provino del público, no ocurrió de frente, sino desde la parte trasera del escenario”, escribieron.

Tras el terrible atentado que sufrió la agrupación de Agua Marina en Chorrillos, diversos medios de comunicación internacional reaccionaron ante el inusual hecho. Foto: Captura

Asimismo, el medio Primera Hora de Puerto Rico tituló la noticia de la siguiente manera: “Famoso grupo de cumbia es atacado a tiros durante concierto en Perú”; La Nación de Argentina mencionó en su portada: “Cuatro músicos heridos deja ataque de sicarios durante concierto en Lima”. Por su parte, TV Azteca de México informó: “Atacan a balazos al grupo Agua Marina durante un concierto en Lima, Perú”. Mientras tanto, El Tiempo de Colombia narró cómo ocurrieron los hechos, en los que cuatro integrantes de la agrupación resultaron heridos a causa de las balas.

¿QUÉ OTRAS BANDAS DE CUMBIA FUERON VÍCTIMAS DE ATENTADOS?

Este miércoles 8 de octubre, el mundo de la cumbia en el país se vio conmocionado luego de que la agrupación Agua Marina sufriera un terrible atentado. Todo ocurrió mientras la banda norteña se presentaba en el Círculo Militar de Chorrillos. En pleno espectáculo, cuando cientos de fanáticos coreaban sus canciones, una ráfaga de balas sorprendió a todos, al parecer, proveniente de una banda criminal. Este hecho dejó cinco heridos, quienes se viene recuperando en diversos centros de salud. Esto refleja la inseguridad a la que están expuestas las bandas musicales y los eventos en los que se presentan.

Sin embargo, este no es el primer caso, pues en diciembre del año pasado, la orquesta Hermanos Guerrero enfrentó la trágica pérdida de su vocalista, Thalía Manrique Castillo, que semanas después la agrupación continuó recibiendo más llamadas intimidantes. Asimismo, Corazón Serrano, Armonía 10, Grupo 5 y otras bandas de cumbia han revelado que vienen siendo atacados y amenazados por criminales. Esto ha llevado a que tomen diversas medidas particulares con el objetivo de salvaguardar la integridad de sus integrantes. Por su parte, las autoridades continúan investigando estos hechos a fin de determinar responsables.