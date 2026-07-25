Los trabajos responden al deterioro de la calzada, donde se identificaron fallas superficiales y profundas que afectaban la circulación vehicular y peatonal | Foto: Difusión
Los trabajos responden al deterioro de la calzada, donde se identificaron fallas superficiales y profundas que afectaban la circulación vehicular y peatonal | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Un tramo de la avenida Guardia Civil, en la urbanización La Campiña de Chorrillos, tendrá una restricción temporal del tránsito desde el lunes 27 de julio, de 7 a. m. a 6 p. m., debido a trabajos de mantenimiento vial que buscan mejorar la circulación vehicular y peatonal, informó el municipio.

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