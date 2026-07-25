Un tramo de la avenida Guardia Civil, en la urbanización La Campiña de Chorrillos, tendrá una restricción temporal del tránsito desde el lunes 27 de julio, de 7 a. m. a 6 p. m., debido a trabajos de mantenimiento vial que buscan mejorar la circulación vehicular y peatonal, informó el municipio.

La intervención se desarrollará en cinco tramos de la avenida Guardia Civil, que comprenden desde la calle Los Gorriones hasta la avenida Alipio Ponce, pasando por las intersecciones con las avenidas Los Faisanes, Guardia Peruana y El Sol, además de la calle Calango.

Como parte de la primera etapa del proyecto, la comuna culminó los trabajos de fresado en la avenida Guardia Civil, entre la Calle Los Gorriones y la avenida Tolomeo, en dirección al Óvalo de la Curva, por lo que continuará con la colocación del asfalto.

Según informó el organismo, el tránsito será restringido de manera temporal en el tramo intervenido desde este lunes 27 de julio, en el horario de 7 a.m. a 6 p.m. Para ello, se desplegará personal de tránsito en la zona con el objetivo de ordenar la circulación y brindar seguridad a conductores y peatones.

La comuna indicó que realizó las coordinaciones correspondientes con la Municipalidad Metropolitana de Lima para ejecutar la intervención en esta vía, que no recibía mantenimiento desde hace más de cinco años.

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Los trabajos responden al deterioro de la calzada, donde se identificaron fallas superficiales y profundas que afectaban la circulación vehicular y peatonal.

La obra también contempla la implementación de señalización horizontal y vertical, además de acciones orientadas a reducir riesgos de accidentes y mejorar las condiciones de desplazamiento.