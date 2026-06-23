Una balacera en las inmediaciones de la playa Agua Dulce dejó tres hombres heridos durante la madrugada del martes. Dos sicarios en una motocicleta interceptaron a las víctimas en la vía peatonal del circuito de playas en el distrito de Chorrillos antes de huir raudamente del lugar tras el atentado.

Los delincuentes dispararon al menos ocho veces contra los parqueadores mientras ingerían alimentos y bebidas en la zona pública. Los peritos de criminalística hallaron los casquillos de bala dispersos en el pavimento durante las primeras indagaciones.

La policía acordonó la zona del ataque contra parqueadores en Agua Dulce. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Los agredidos fueron identificados como Carlos Jesús Coria Páucar, Leonardo Guillén Zavala y Alejandro Herrera. Coria sufrió el roce de un proyectil en la nuca. Los otros dos hombres terminaron con fracturas en los pies tras saltar un muro para escapar del ataque armado.

Los agraviados que evitaron los primeros disparos saltaron el muro hacia la playa y sufrieron lesiones en los pies. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

La policía encontró ocho casquillos de bala tras el ataque contra tres parqueadores en la playa Agua Dulce, Chorrillos. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Personal de emergencia trasladó a los heridos al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores. Los médicos mantienen a los pacientes bajo observación especializada en dicho nosocomio. Uno de los ingresados registra un pronóstico reservado debido a la complejidad de la lesión que sufrió por el balazo que hirió su nuca.

Agentes de la PNP acordonaron la escena para iniciar las investigaciones correspondientes y esperan tener acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar la ruta de escape de los responsables. La autoridad policial vincula el hecho a un presunto cobro de cupos en el sector.

Las víctimas trabajan como parqueadores informales de vehículos en los exteriores del balneario y hasta el momento se desconoce si eran víctimas de extorsiones o amenazas.

El hecho se constituye como un nuevo ataque por parte de sicarios contra trabajadores de diferentes rubros como parte de tramas de cobro de cuotas o cupos a cambio de no atentar contra ellos en la vía pública.