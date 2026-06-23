La policía encontró ocho casquillos de bala tras el ataque contra tres parqueadores en la playa Agua Dulce, Chorrillos. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
La policía encontró ocho casquillos de bala tras el ataque contra tres parqueadores en la playa Agua Dulce, Chorrillos. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Una balacera en las inmediaciones de la playa Agua Dulce dejó tres hombres heridos durante la madrugada del martes. Dos sicarios en una motocicleta interceptaron a las víctimas en la vía peatonal del circuito de playas en el distrito de Chorrillos antes de huir raudamente del lugar tras el atentado.

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