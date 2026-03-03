El verano 2026 continúa con fuerza en el Perú y, con ello, como es de costumbre durante esta calurosa temporada muchas personas suelen visitar las principales playas o parques con el objetivo de refrescarse y pasar un buen momento con los seres queridos. Sin embargo, a poco de iniciar una nueva estación y el año escolar, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó a los usuarios que los servicios playeros del metropolitano operarán hasta determinada fecha, por lo que instó al público en general a tomar las medidas necesarias para evitar contratiempos y así tener otras opciones de viaje a esta parte de la capital. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ RUTAS DEL METROPOLITANO DESAPARECERÁN EN MARZO 2026?

A través de sus plataformas oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que el servicio especial playero del Metropolitano, que traslada a decenas de personas durante los fines de semana, funcionarán hasta el 8 de marzo en Ancón (playa Las Conchitas) y hasta el 15 de marzo en Agua Dulce. Esta medida, según el comunicado de la ATU, se debe al inicio del Año Escolar 2026 establecido para el 16 de marzo por el Minedu. Asimismo, la entidad pública precisó que estos buses fueron concebidos como una medida temporal para facilitar el acceso a zonas de recreación durante el verano. De esta manera, recomendaron a los usuarios a planificar con anticipación su desplazamiento a través de otras opciones del sistema de transporte en la capital.

Esta medida se adopta ante el inicio de clases escolares dispuesto por el Ministerio de Educación (Minedu) el 16 de marzo. pic.twitter.com/Is9Mai4fkW — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) February 28, 2026

TURISTA ECUATORIANO REACCIONA AL SERVICIO DEL METROPOLITANO DE LA ATU

A través de un video publicado por la cuenta de @andreaaleshigeru en TikTok, un turista de nacionalidad ecuatoriana llegó hasta una de las estaciones del Metropolitano para utilizar el servicio, donde tuvo que pagar S/ 4.50 para obtener la tarjeta de viaje. Fue tal el asombro del extranjero que destacó la rapidez del sistema para adquirir, en simples pasos y a través de una máquina, el acceso que le permitió movilizarse por diferentes rutas, señalando que esto no ocurre en su país. De hecho, contó que en Ecuador demora aproximadamente como tres semanas para conseguir una de esas tarjetas, ya sea para el bus o el tren subterráneo.

“Y aquí algo que parece estar a años luz de lo que tenemos en Quito. Una tarjeta del transporte urbano. Fue bien sencillo. No había una persona, solo una máquina. Pones tu dinero en la máquina y automáticamente te vende la tarjeta y el vuelto te lo da en saldo para utilizar en el transporte público. Simple, rápido, sencillo. En Quito para obtener una tarjeta para el metro subterráneo y bus tienes que crear un usuario, dar los datos, cuenta bancaria, tarda un montón de días. Aquí en Lima 20 segundos, en Quito 20 días. Ya sabes la burocracia ecuatoriana”, contó el turista.