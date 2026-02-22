Bañistas disfrutan el último domingo de febrero en la playa Agua Dulce

Cientos de personas acudieron este domingo 22 de febrero a la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, para disfrutar del último domingo del mes en medio de una jornada de intenso calor.

Desde tempranas horas, familias, jóvenes y niños ocuparon la arena y el mar para refrescarse y realizar diversas actividades recreativas.

La concurrencia se registra una semana después de que el balneario permaneciera cerrado, el pasado 15 de febrero, como parte de una medida preventiva adoptada por razones de salubridad pública. Ese día, personal de serenazgo fue desplegado en los principales accesos para impedir el ingreso del público.

Según informó la municipalidad distrital, la restricción tuvo como finalidad evitar que, ante la afluencia masiva habitual de los domingos, la playa vuelva a ser contaminada con grandes volúmenes de residuos sólidos.

El alcalde Richard Cortez indicó que durante los fines de semana se recolectan hasta 20 toneladas de desperdicios dejados por los bañistas.