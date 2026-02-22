Bañistas disfrutan el último domingo de febrero en la playa Agua Dulce

Resumen

El último domingo de febrero congrega a cientos de personas que buscan despedir la temporada de verano en la playa. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
  El último domingo de febrero congrega a cientos de personas que buscan despedir la temporada de verano en la playa. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
  Bañistas disfrutan del mar y el sol durante el último domingo de febrero en la playa Agua Dulce, en Chorrillos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
  Familias y grupos de amigos ocupan la arena desde temprano para aprovechar la jornada veraniega en Lima. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
  Comerciantes ofrecen bebidas y alimentos a los visitantes que llegan a la concurrida playa de Chorrillos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
  Comerciantes ofrecen bebidas y alimentos a los visitantes que llegan a la concurrida playa de Chorrillos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
  Un grupo de jóvenes practica boxeo sobre la arena como parte de las actividades recreativas del domingo. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
  La afluencia de público aumenta al mediodía en Agua Dulce, donde grandes y chicos comparten espacios de recreación. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
  Embarcaciones brindan paseos mar adentro. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Por Redacción EC

Cientos de personas acudieron este domingo 22 de febrero a la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, para disfrutar del último domingo del mes en medio de una jornada de intenso calor.

