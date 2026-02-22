Municipalidad de Lima refuerza fiscalización al transporte pesado en la Panamericana Sur

La Municipalidad Metropolitana de Lima reforzó las acciones de ordenamiento y fiscalización del transporte de carga en la Panamericana Sur, en el tramo comprendido entre la avenida El Derby y el puente Conchán, con el objetivo de garantizar la fluidez vehicular durante la temporada de verano.

La medida, dispuesta por el alcalde Renzo Reggiardo, contempla la supervisión del cumplimiento de la Ordenanza 2807 y del Reglamento Nacional de Tránsito, que obliga a los vehículos de transporte de carga y mercancías a circular exclusivamente por el carril derecho y el contiguo más próximo, quedando prohibido el uso del carril izquierdo en el tramo señalado.

Según informó el gerente general de Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), Edgar Lara, se ha iniciado un periodo educativo o “marcha blanca” de 15 días calendario desde el sábado 21 de febrero. Culminado este plazo, se coordinará con la Gerencia de Movilidad Urbana, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Gerencia de Fiscalización y Control y la Policía Nacional del Perú para aplicar las sanciones correspondientes.

Las acciones incluyen el uso de cinemómetros, fiscalización electrónica, instalación de paneles de mensajería variable y señalización anticipada para orientar a los conductores sobre la nueva disposición.

Operativos y cambio de sentido

Paralelamente, EMAPE, la Gerencia de Movilidad Urbana, el SAT y la Policía ejecutan operativos de reordenamiento vehicular en los paraderos Benavides, Atocongo, Alipio Ponce y Mateo Pumacahua, con énfasis en la fiscalización de unidades informales.

Asimismo, todos los domingos entre las 4 p.m. y las 8 p.m. se aplica el cambio de sentido vehicular desde la playa Santa María hasta el intercambio vial Atocongo, ampliando de tres a cinco carriles el retorno hacia Lima. Según la comuna, esta medida ha permitido reducir el tiempo de viaje en el sentido sur-norte de una hora y media a 45 minutos.

La supervisión y control estarán a cargo de la Policía Nacional, en coordinación con la Municipalidad de Lima y EMAPE.

Plan Verano y limpieza

En el marco del Plan Verano 2026, se realizan operativos permanentes de recolección de residuos sólidos y recuperación de espacios públicos con plantación de árboles en la Panamericana Sur y Norte.

La comuna recordó que arrojar basura a la vía está prohibido y puede ser sancionado con multas de hasta S/ 1.337. Además, puso a disposición la Central de Emergencias 939 561 906 para reportar accidentes o incidentes viales, así como su canal de YouTube de EMAPE para monitorear el tránsito en tiempo real.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR