Por Redacción EC

Samantha Batallanos se ha convertido en uno de los personajes más polémicos en la farándula peruana, pues su vida ha estado marcada por denuncias y episodios de violencia física y psicológica atribuidos a su expareja Jonathan Maicelo a finales de 2023. Asimismo, otra de las controversias más sonada fue cuando acusó de “tacaño” a Álvaro Rod por no comprarle un shampoo costoso, lo que habría originado el fin de la corta relación de cinco meses. Sin embargo, lejos de los conflictos, al parecer, la modelo se encuentra viviendo una nueva etapa en su vida personal, luego de confesar en señal abierta que tiene un nuevo pretendiente, quien no duda en brindarle lujosos detalles. Esto, sin duda, ha generado una serie de reacciones en las redes sociales, quienes se han cuestionado sobre la identidad del misterioso hombre. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿Lo permitiría? Melissa Klug da su opinión sobre Samahara y Youna como pareja: “Serán...”
Farándula

¿Lo permitiría? Melissa Klug da su opinión sobre Samahara y Youna como pareja: “Serán...”

¡Impactante! Nicola Porcella revela el exorbitante monto que ganará por pelea y en qué lo gastará
Farándula

¡Impactante! Nicola Porcella revela el exorbitante monto que ganará por pelea y en qué lo gastará

¡Emotivo y tenso! Darinka Ramírez se quiebra en vivo por la tenencia de su hija y la demanda de Jefferson Farfán
Farándula

¡Emotivo y tenso! Darinka Ramírez se quiebra en vivo por la tenencia de su hija y la demanda de Jefferson Farfán

¿Segunda oportunidad? Samahara Lobatón y Youna sorprenden con su reencuentro
Farándula

¿Segunda oportunidad? Samahara Lobatón y Youna sorprenden con su reencuentro