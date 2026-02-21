Samantha Batallanos se ha convertido en uno de los personajes más polémicos en la farándula peruana, pues su vida ha estado marcada por denuncias y episodios de violencia física y psicológica atribuidos a su expareja Jonathan Maicelo a finales de 2023. Asimismo, otra de las controversias más sonada fue cuando acusó de “tacaño” a Álvaro Rod por no comprarle un shampoo costoso, lo que habría originado el fin de la corta relación de cinco meses. Sin embargo, lejos de los conflictos, al parecer, la modelo se encuentra viviendo una nueva etapa en su vida personal, luego de confesar en señal abierta que tiene un nuevo pretendiente, quien no duda en brindarle lujosos detalles. Esto, sin duda, ha generado una serie de reacciones en las redes sociales, quienes se han cuestionado sobre la identidad del misterioso hombre. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO SAMANTHA BATALLANOS SOBRE SU NUEVO ROMANCE?

En una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, Samantha Batallanos, visiblemente feliz y entusiasmada, contó públicamente que atraviesa una de las mejores etapas de su vida al estar saliendo con un empresario alemán de 40 años. A pesar de que la modelo fue cautelosa y evitó mostrar el rostro de su nuevo pretendiente para evitar críticas, según indicó, él ya había visitado el Perú anteriormente, donde incluso asistió a las grabaciones del programa de la Chola Chabuca. Así, la exMiss Gran reveló que su galán le obsequió un ostentoso collar de brillantes y un auto BMW, así como visitar lujosos restaurantes y hoteles.

Eso no es todo. Batallanos sostuvo que, tras haber atravesado relaciones tormentosas, nunca imaginó que el empresario alemán se enamorara de ella, a quien conoció durante un paseo en Ibiza en 2022. Aunque, la expareja de Maicelo afirmó que le contó a su saliente sobre su pasado, este le restó importancia. Finalmente, la modelo peruana aseguró que en los próximos días llegará al país para retomar sus proyectos y prometió mostrar en privado la foto de su cortejador a Magaly Medina. “Yo de verdad no tengo nada en contra de mis ex, pero tú lo dijiste: después de besar tantos sapos, la vida me está sorprendiendo y al final, como dice mi familia, es lo que me merezco”, dijo.

“La verdad que estoy feliz… nunca imaginé que me iba a pasar algo así, pero de verdad que debería haber creído más en mí antes. Él que me ha conquistado ha sido él yendo a Perú. Yo no quería. Un hombre que no me ofrece nada, ni que no me da nada, no me enamoraría nunca. Me impactó, pero la verdad que nunca imaginé que iba así como rendirse a mis pies de una peruana, de una latina. Yo le he contado que he estado con un boxeador, que he estado con un cantante, pero no pasa nada. Por eso él dice: ‘Al final está soltera y esta es para mí, así que mejor que hayas terminado con esa gente’“, agregó.

¿CÓMO ES EL PENTHOUSE DE SAMANTHA BATALLANOS?

El departamento en el que vive Samantha Batallanos destaca por sus espacios amplios, grandes ventanales y una vista directa al Golf de San Isidro, atributos que fueron mostrados con detalle en el informe televisivo del programa de Magaly Medina. Aunque el edificio tiene más de tres décadas de antigüedad, la panorámica que ofrece es su mayor atractivo. El alquiler supera los S/ 11 000 mensuales, a lo que se suma un mantenimiento cercano a los S/ 1 000, monto equivalente al salario mínimo del 2025.

Según el programa, entre sus vecinos se encuentran figuras como Rafael Fernández, Óscar del Portal y Phillip Butters, lo que refuerza el carácter exclusivo del inmueble. A pesar de que la decoración de Batallanos es sencilla, con un comedor equipado solo con una mesa y dos sillas, la vista se convierte en el punto central del departamento y en el motivo por el que ha llamado tanto la atención.